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Банк Акцепт держит марку!

В этом году Банк Акцепт стал лауреатом в номинации «За предоставление комплекса услуг для клиентов» в сфере финансовой деятельности.

20.06.2019 Нет комментариев
 
Банк Акцепт держит марку!

В преддверии Дня города мэрия г. Новосибирска отметила 37 лучших новосибирских предприятий и организаций в сфере производства продукции, оказания услуг населению и юридическим лицам, в сфере безопасности и защиты бизнеса, в сфере страхования и финансовой деятельности (банки), а также в сфере логистической деятельности и транспортных перевозок.

В этом году Банк Акцепт стал лауреатом в номинации «За предоставление комплекса услуг для клиентов» в сфере финансовой деятельности. Председатель Правления банка Константин Васильев получил награду из рук мэра и председателя банковского клуба уже 12-й раз.

«Мы региональный банк, Новосибирск — наша Родина. И мы, безусловно, этим гордимся. Поэтому получать награду «Новосибирская марка» всегда приятно и почетно», — делится Председатель Правления.


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