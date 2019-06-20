Перевернулся грузовик в ДТП с легковушкой в центре Бердска

Сегодня, 20 июня, в четвертом часу дня на ул. Боровой в районе микрорайона Молодежного перевернулся грузовик. Дорогу не поделили между собой владелец легковушки и грузовика. По словам очевидцев, водитель грузовика двигался по ул. Красной Сибири в сторону Микрорайона, а его оппонент выезжал с ул. Боровой в центр Бердска. На подмогу перевернувшемуся автомобилю подоспел мимо проезжавший автомобиль с краном манипулятором. Техника быстро поставила авто на колеса. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, приехала скорая помощь. Но серьезных травм у обоих водителей нет.

Автор видео «Курьер. Среда. Бердск»

