Без СМИ: С молотка в частные руки уйдут 40 соток пляжа в Бердске

26 июня горадминистрация Бердска проведет аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 4073,0 кв.м. в районе Речкуновской зоны отдыха, 12.

Земельный участок сформирован для целей рекреации и расположен в зоне Р-3 — зоне рекреационно-ландшафтных территорий. Зона Р-3 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и проведения досуга населением.

Победитель торгов в этот же день, 26 июня, подпишет договор аренды Чиновники акцентируют внимание участников торгов на то, что земельный участок расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Новосибирского водохранилища – водного объекта общего пользования. Режим использования определяется статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Здесь запрещено движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Арендатор земельного участка обязан обеспечить свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. На территории пляжа рекомендуется создать несколько зон. Например, входную, где расположатся административные и хозяйственно-бытовые помещения. Предусмотрены зоны озеленения, отдыха, детский сектор оснащенный оборудованием, предназначенным для детских игр и отдыха. А также спортивная зону, где отдыхающие смогут посостязаться в пляжном волейболе, регби, баскетболе, бадминтоне и других спортивных играх.

Спортивные площадки должны отвечать повышенным требованиям в процессе эксплуатации. Поверхность площадок должна быть ровной, хорошо спланированной и иметь определенный уклон, чтобы не было застоя дождевых вод. Согласно договору, временные конструкции, находящиеся на пляже должны быть устойчивыми к неблагоприятным воздействиям водной среды, повышенной влажности. при обустройстве территорий пляжей необходимым условием является соблюдение требований законодательства в части равного и бесплатного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их использования.

Открытие и использование пляжа по назначению без технического освидетельствования и разрешения на пользование пляжем ГИМС МЧС России и санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта запрещается.

На период купального сезона владельцы пляжей организуют развертывание на пляжах спасательных постов с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением и обеспечивают дежурство спасателей этих постов для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на водных объектах.

Спасатели постов обязаны иметь допуск к спасательным работам на пляжах, выданный по результатам проверки выполнения нормативов и приемов оказания первой помощи пострадавшим. Расписание работы спасательного поста (дежурства спасателей) устанавливается владельцем пляжа по согласованию с органом местного самоуправления. Контроль работы спасательных постов осуществляют владельцы пляжей, ГИМС МЧС России.

На период купального сезона владельцы пляжей организуют дежурство на пляжах медицинского персонала на медицинском пункте с необходимым медицинским оборудованием и снаряжением для оказания первой медицинской помощи пострадавшим на водных объектах и сотрудников полиции для охраны общественного порядка.

Кроме того, на пляже должны находиться туалеты/биотуалеты, раздевалки, души и душевые, устройства для мытья ног, урны для мусора.

Начальная цена аукциона установлена в размере 25 000 рублей на основании отчета №2240/13 от 22 апреля 2019 года, выполненного ООО «Центр оценки».

Торги стартуют с 3% от начального размера цены — 750 рублей. Договор аренды земельного участка заключается на 5 лет.

Земля нужна?

В этот же день власть Бердска сдаст в аренду и два других участка ; 638 кв. метров и 1117 кв. метров на пересечении ул.Рогачева и ул.Красная Сибирь. Оба участка модно сдать в аренду только для организации автостоянки. Это вид разрешенного использования не предусматривает возможность строительства зданий и сооружений. Начальная цена торгов для одного участка — 71 000 рублей, для другого — 124 000 рублей.

-В соответствии с письмом от Муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг» от 28.12.2018 №4249 о предоставлении технических условий по вышеуказанному земельному участку проходят: магистральная тепловая сеть ду – 500мм, магистральные водоводы ду – 400мм, ду – 500мм, частный водопровод ду – 32мм. Техническая возможность выноса инженерных коммуникаций отсутствует. Таким образом, в пределах охранных зон тепловых, водопроводных и канализационных сетей запрещается строительство капитальных строений и сооружений, — указывает в документе начальник управления земельных отношений Светлана Бахарева.

В обоих случаях договор аренды земельного участка заключается на 10 лет для организации автостоянки без права строительства жилых и нежилых объектов, изменения целевого назначения.

Для того, чтобы принять участие в торгах, нужно внести задаток в размере 50% от стартовой цены аукциона.

Стоит отметить, что СМИ не смогут присутствовать во время проведения аукционов. Депутат горсовета Бердска Николай Сычев считает, что такие мероприятия должны проходить максимально прозрачно.

Власть Бердска уже давно не разыгрывала землю в аренду. Один из последних таких аукционов в 2018 году выиграла дочь экс-начальника полиции Сергея Проценко Екатерина Песляк. Родственники попались на мошенничестве с государственной землей. Спустя год родные встретились на скамье подсудимых в бердском городском суде.