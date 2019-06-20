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Бьются за право распоряжаться имуществом депутаты Бердска

Народные избранники предложили депутатам Заксобрания региона выйти с инициативой в Госдуму, чтобы внести изменения в федеральный закон.

20.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Бьются за право распоряжаться имуществом депутаты Бердска

Депутаты горсовета не хотели терять право распоряжения муниципальным имуществом Бердска

20 ноября 2018 года Новосибирский областной суд удовлетворил административное исковое заявление первого заместителя прокурора области о признании противоречащими закону и недействующими отдельных пунктов «Основных положений по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Бердска», утвержденных решением Совета депутатов Бердска от 13 ноября 2014 №552.
Положения этого нормативного правового акта были оспорены в связи с тем, что они наделяли Совет депутатов Бердска полномочиями по управлению и распоряжению имуществом, не предусмотренными Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Все же суд орокурор отобрал это право у депутатов Бердска.

Но народные избранники, проиграв очередной суд, решили пойти иным путем и подготовили обращение в Законодательное собрание Новосибирской области.

-Сущность компетенции, на наш взгляд, состоит не в разделении труда по управлению государством и обществом, а, скорее всего, в обеспечении эффективной реализации функций и задач, закрепленных за субъектами правоотношений, средствами правового и организационного характера, — пишут депутаты.
Народные избранники сослались на пункт 5 части 10 статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ, в которому указано, что определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, находится в исключительной компетенции представительного органа муниципального образования. Депутаты подчеркнули,что определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, включает в себя, порядок приобретения имущества в муниципальную собственность, порядок передачи муниципального имущества в аренду, залог, доверительное управление, по концессионному соглашению и другое, установленные в соответствии с федеральными законами, законами Новосибирской области, уставом муниципального образования.

-В рамках предоставленных полномочий, Совет депутатов Бердска полагал, что нормы о согласовании, то есть об учете мнения представительного органа в решении вопросов по распоряжению и управлению муниципальным имуществом могли получать место в Уставе Бердска. К тому же, позиция Совета депутатов, выраженная в форме согласования, носила для администрации города Бердска исключительно рекомендательный характер. Тем более, что в соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ к исключительной компетенции представительного органа муниципального образования относится контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, — обратились к депутатам Заскобрания народные избранники Бердска.

Напомним, 22 августа 2018 года судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации признала противоречащим Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Устав города Бердска в части согласования с Советом депутатов решений по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Бердска, посчитав, что к компетенции представительного органа местного самоуправления отнесено только нормативное определение порядка управления и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

-Мы полагаем, что федеральное законодательство не содержит прямого запрета на непосредственное участие представительного органа в управлении и распоряжении муниципальным имуществом посредством предварительного согласования этого вопроса. Более того, отсутствие согласования с представительным органом, то есть без учета мнения населения городского округа, интересы которого представляет городской Совет, противоречит основополагающим принципам и нормам организации местного самоуправления в Российской Федерации, которые строятся на началах законности (легитимности) обретения власти, обязательного учета волеизъявления народа, — пишет совет депутатов.

Народные избранники сослались на федеральный закон № 131-ФЗ, который по их мнению, не содержит четкой нормы, предписывающей в рамках исключительной компетенции представительного органа муниципального образования, согласование решений по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
— Совет депутатов Бердска просит вас выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу России о внесении изменений в Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части закрепления за представительным органом муниципального образования, в качестве контрольной функции, полномочий по согласованию решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, что будет являться обоюдной формой взаимодействия между органами местного самоуправления в целях открытого, грамотного и эффективного решения вопросов управления и распоряжения муниципальной собственностью, — обратились к коллегам народные избранники Бердска.

Народный избранник Елена Белова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», делилась, что она против того, что с депутатов снимают полномочия по распоряжению имуществом:

— Коллективное распоряжение имуществом — это более прозрачная система и она работала. По крайней мере, это было публично и обсуждаемо. Думаю, что народное обсуждение приводит к более справедливому решению по распоряжению имуществом. Мы разработали положение, в котором прописали согласование имущества и отобразили это в Уставе города. Как можно было проиграть этот суд? В 131 федеральном законе четко сказано, что в полномочия депутатов входит распоряжение имуществом — это прямая обязанность депутатов. Я предполагаю, что кому то выгодно, чтобы депутаты не распоряжались и не имели право влиять на распоряжение имуществом. Нашу позицию нужно отстаивать дальше.


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