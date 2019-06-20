Бьются за право распоряжаться имуществом депутаты Бердска

20 ноября 2018 года Новосибирский областной суд удовлетворил административное исковое заявление первого заместителя прокурора области о признании противоречащими закону и недействующими отдельных пунктов «Основных положений по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Бердска», утвержденных решением Совета депутатов Бердска от 13 ноября 2014 №552.

Положения этого нормативного правового акта были оспорены в связи с тем, что они наделяли Совет депутатов Бердска полномочиями по управлению и распоряжению имуществом, не предусмотренными Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Все же суд орокурор отобрал это право у депутатов Бердска.

Но народные избранники, проиграв очередной суд, решили пойти иным путем и подготовили обращение в Законодательное собрание Новосибирской области.

-Сущность компетенции, на наш взгляд, состоит не в разделении труда по управлению государством и обществом, а, скорее всего, в обеспечении эффективной реализации функций и задач, закрепленных за субъектами правоотношений, средствами правового и организационного характера, — пишут депутаты.

Народные избранники сослались на пункт 5 части 10 статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ, в которому указано, что определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, находится в исключительной компетенции представительного органа муниципального образования. Депутаты подчеркнули,что определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, включает в себя, порядок приобретения имущества в муниципальную собственность, порядок передачи муниципального имущества в аренду, залог, доверительное управление, по концессионному соглашению и другое, установленные в соответствии с федеральными законами, законами Новосибирской области, уставом муниципального образования.

-В рамках предоставленных полномочий, Совет депутатов Бердска полагал, что нормы о согласовании, то есть об учете мнения представительного органа в решении вопросов по распоряжению и управлению муниципальным имуществом могли получать место в Уставе Бердска. К тому же, позиция Совета депутатов, выраженная в форме согласования, носила для администрации города Бердска исключительно рекомендательный характер. Тем более, что в соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ к исключительной компетенции представительного органа муниципального образования относится контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, — обратились к депутатам Заскобрания народные избранники Бердска.

Напомним, 22 августа 2018 года судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации признала противоречащим Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Устав города Бердска в части согласования с Советом депутатов решений по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Бердска, посчитав, что к компетенции представительного органа местного самоуправления отнесено только нормативное определение порядка управления и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

-Мы полагаем, что федеральное законодательство не содержит прямого запрета на непосредственное участие представительного органа в управлении и распоряжении муниципальным имуществом посредством предварительного согласования этого вопроса. Более того, отсутствие согласования с представительным органом, то есть без учета мнения населения городского округа, интересы которого представляет городской Совет, противоречит основополагающим принципам и нормам организации местного самоуправления в Российской Федерации, которые строятся на началах законности (легитимности) обретения власти, обязательного учета волеизъявления народа, — пишет совет депутатов.

Народные избранники сослались на федеральный закон № 131-ФЗ, который по их мнению, не содержит четкой нормы, предписывающей в рамках исключительной компетенции представительного органа муниципального образования, согласование решений по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

— Совет депутатов Бердска просит вас выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу России о внесении изменений в Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части закрепления за представительным органом муниципального образования, в качестве контрольной функции, полномочий по согласованию решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, что будет являться обоюдной формой взаимодействия между органами местного самоуправления в целях открытого, грамотного и эффективного решения вопросов управления и распоряжения муниципальной собственностью, — обратились к коллегам народные избранники Бердска.

Народный избранник Елена Белова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», делилась, что она против того, что с депутатов снимают полномочия по распоряжению имуществом:

— Коллективное распоряжение имуществом — это более прозрачная система и она работала. По крайней мере, это было публично и обсуждаемо. Думаю, что народное обсуждение приводит к более справедливому решению по распоряжению имуществом. Мы разработали положение, в котором прописали согласование имущества и отобразили это в Уставе города. Как можно было проиграть этот суд? В 131 федеральном законе четко сказано, что в полномочия депутатов входит распоряжение имуществом — это прямая обязанность депутатов. Я предполагаю, что кому то выгодно, чтобы депутаты не распоряжались и не имели право влиять на распоряжение имуществом. Нашу позицию нужно отстаивать дальше.