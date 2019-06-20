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Скоро: Путин ответит на 1, 3 млн обращений граждан на прямую линию

В 17 раз президент пообщается с народом в рамках прямой линии. Прямой эфир начнется в 16.00. Вы еще можете успеть задать вопрос! Спешите!

20.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Скоро: Путин ответит на 1, 3 млн обращений граждан на прямую линию

Считанные часы остаются до начала «Прямой линии» с Владимиром Путиным

К президенту уже обратились более миллиона трехсот тысяч россиян, но вопросы продолжат поступать и в ходе многочасовой программы, глава государства ответит на них в прямом эфире.

Среди основных тем – медицинская помощь, качество коммунальных услуг, вопросы реализации национальных проектов, пенсии и зарплаты.

Программа пройдет в уже опробованном формате, когда президент, исходя из заданного вопроса, сможет в любой момент выйти на связь с министрами или руководителями на местах. Как правило, после «Прямой линии» Владимир Путин дает поручения правительству.

Обращения граждан поступят к тем чиновникам, федеральным и региональным, которые отвечают за конкретные направления. В первую очередь это касается вопросов, которые требуют немедленной реакции, к примеру, расселение ветхого жилья.

Телефон «Прямой линии» 8-800-200-40-40. СМС или видеообращение можно направить на номер 0-40-40. Вопросы принимаются на сайте «Москва-Путину», страничках программы в соцсетях и в приложении для смартфонов. Смотрите «Прямую линию» сегодня в 12 часов по московскому времени в эфире Первого канала.

Источник: 1tv.ru


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