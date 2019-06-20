Скоро: Путин ответит на 1, 3 млн обращений граждан на прямую линию

К президенту уже обратились более миллиона трехсот тысяч россиян, но вопросы продолжат поступать и в ходе многочасовой программы, глава государства ответит на них в прямом эфире.

Среди основных тем – медицинская помощь, качество коммунальных услуг, вопросы реализации национальных проектов, пенсии и зарплаты.

Программа пройдет в уже опробованном формате, когда президент, исходя из заданного вопроса, сможет в любой момент выйти на связь с министрами или руководителями на местах. Как правило, после «Прямой линии» Владимир Путин дает поручения правительству.

Обращения граждан поступят к тем чиновникам, федеральным и региональным, которые отвечают за конкретные направления. В первую очередь это касается вопросов, которые требуют немедленной реакции, к примеру, расселение ветхого жилья.

Телефон «Прямой линии» 8-800-200-40-40. СМС или видеообращение можно направить на номер 0-40-40. Вопросы принимаются на сайте «Москва-Путину», страничках программы в соцсетях и в приложении для смартфонов. Смотрите «Прямую линию» сегодня в 12 часов по московскому времени в эфире Первого канала.

Источник: 1tv.ru