Прибыль в 875 млрд рублей получили банки России в 2019 году!

Объем вкладов физических лиц в российских банках за этот период увеличился на 2,8%, сообщает ЦБ.

Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

«Банки продолжали наращивать прибыль: за пять месяцев 2019 года прибыль банковского сектора составила 867 млрд рублей. В январе — мае 2018 года прибыль составила 527 млрд рублей», — отмечает регулятор.

До данным ЦБ, в банковском секторе по-прежнему преобладают прибыльные кредитные организации: за первые пять месяцев 2019 года прибыль в размере 943 млрд рублей показали 350 кредитных организаций (75% от количества кредитных организаций, действовавших на начало июня), убыток в размере 76 млрд рублей — 105 кредитных организаций (22%). Доля убыточных кредитных организаций в РФ снизилась до 22% против 32% годом ранее.

Вклады населения

Объем вкладов физических лиц в российских банках за январь — май 2019 года увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем вкладов физических лиц в мае почти не изменился (-0,1%) в связи с разнонаправленной динамикой вкладов в рублях (-0,3%) и в иностранной валюте (+0,5% в долларовом эквиваленте), что может быть связано с ослаблением курса рубля.

Снижение вкладов в мае произошло в системно значимых кредитных организациях (на 0,2%), объем вкладов в остальных банках практически не изменился, отмечают в ЦБ.

Объем депозитов и средств организаций на счетах в российских банках в мае вырос на 1,5%. С начала года показатель увеличился на 0,1%.

Динамика средств, привлеченных российскими банками от организаций, в основном формировалась системно значимыми банками.

Также регулятор отмечает, что майский прирост депозитов и средств организаций на счетах компенсировал их отток в предыдущие месяцы. За январь — май этот показатель увеличился на 0,1% (за первые пять месяцев 2018 года — снизился на 0,8%).

Объем розничного кредитования

Российские банки в мае 2019 года увеличили объем кредитования физических лиц на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В кредитовании нефинансовых организаций сохранилась тенденция предыдущих месяцев к замедлению: за май корпоративный портфель увеличился на 65 млрд рублей, или +0,05% (0,2% в апреле и 0,9% в марте 2019 года), отмечает регулятор.

За январь — май 2019 года банки увеличили розничное кредитование на 8,1%, корпоративное — на 2,5%.

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам физическим лицам на срок от года в апреле 2019 года составила 13,4% годовых, что на 0,1 процентного пункта (п. п.) выше уровня апреля 2018 года.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. На 1 мая 2019 года рост составил 25,3% в годовом выражении, а коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов всех домохозяйств) на 1 апреля вырос за год на 0,9 п. п. и составил 8,4%.

Количество ипотечных кредитов

По данным Банка России, количество выданных российскими банками ипотечных кредитов за январь — апрель 2019 года снизилось на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«За январь — апрель 2019 года было предоставлено 393 тыс. ипотечных жилых кредитов кредитов на сумму 858 млрд рублей, что на 7,4% ниже количества кредитов, выданных за январь — апрель 2018 года, но на 3,2% выше в денежном измерении», — сообщает ЦБ.

По данным регулятора, за пять месяцев 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов с учетом приобретенных прав требования увеличился до 7 трлн рублей.

«С января 2019 года средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам выросла с 9,66% до 10,56% в апреле. В январе — апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года население стало брать в среднем более крупные ипотечные кредиты», — констатирует Банк России.

Источник: ТАСС