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С рекордными пробками на дорогах попал в мировой ТОП-20 Новосибирск

Первое место по времени, которое автомобилисты проводят в пробках, занял Мумбай, из городов России в топ попал Санкт-Петербург.

20.06.2019 Фото: autoassa.ru Нет комментариев
 
С рекордными пробками на дорогах попал в мировой ТОП 20 Новосибирск

Три российских города попали в Топ-15 городов мира с рекордными пробками

Производитель навигаторов TomTom провел исследование автомобильных заторов городов мира.

Самые большие пробки обнаружились в индийском Мумбаи: из-за них жители проводят в дороге на 63% больше времени. Далее следуют Богота (63%), Лима (58%), Нью-Дели (58%) и Москва (56%).

Еще два российских города – Санкт-Петербург и Новосибирск – заняли 12 и 16 место соответственно.

Источник: autoassa.ru


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