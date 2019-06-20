С рекордными пробками на дорогах попал в мировой ТОП-20 Новосибирск

Производитель навигаторов TomTom провел исследование автомобильных заторов городов мира.

Самые большие пробки обнаружились в индийском Мумбаи: из-за них жители проводят в дороге на 63% больше времени. Далее следуют Богота (63%), Лима (58%), Нью-Дели (58%) и Москва (56%).

Еще два российских города – Санкт-Петербург и Новосибирск – заняли 12 и 16 место соответственно.

Источник: autoassa.ru