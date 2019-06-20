Похитил и угрожал убить известную бегунью Елену Рухляду экс-муж в Новосибирске

Новосибирская спортсменка-бегунья Елена Рухляда обнаружена, как и ее объявленный в розыск и предположительно похитивший ее бывший муж, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий они найдены, жизни и здоровью Рухляды ничего не угрожает, — сказали в пресс-службе.

19 июня полиция распространила ориентировку о поиске бывшего мужа бегуньи, в ориентировке также указано, что похищение произошло утром во вторник, при этом разыскиваемый угнал автомобиль бывшей жены.

Так же следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по п.»в»,» г» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение с применением насилия и использованием оружия) и п.»в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением).

33-летняя Рухляда — бегунья на длинные дистанции, также участвовала в соревнованиях по скайраннингу — высотному бегу, пишет Интерфакс.

По данным следствия, 18 июня 2019 года в утреннее время, 34-летний мужчина, который являлся экс-супругом 33-летней женщины, пришел к ней в квартиру, расположенную в Заельцовском районе города Новосибирска и угрожая ножом, связал потерпевшую, а также находившегося в квартире мужчину.

Далее злоумышленник переместил потерпевшую из квартиры в автомобиль и вывез в лесополосу на берег реки Обь. Бросив автомобиль, они пересели в лодку, которая была приготовлена заранее и направились вниз по течению Оби.

В ходе проведенных совместных следственно-оперативных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками полиции местонахождение подозреваемого и потерпевшей было установлено на территории поселка Бибиха Новосибирской области и благодаря слаженным действиям мужчина задержан, а потерпевшая освобождена.

Подозреваемый по уголовному делу задержан и в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.