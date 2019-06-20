Заваливают мусором контейнеры в Новом поселке Бердска

Не устраивает, в каком виде находится площадка для сбора твердых бытовых отходов на ул. Большевистской в поселке Новом мэра Бердска Евгения Шестернина.

— В воскресенье и понедельник я делал объезд поселка Нового. В воскресенье кучи мусора, в понедельник ничего не меняется. В выходные дни большое количество выноса мусора, люди находятся дома. А периодичность вывоза мусора остается такой же, как среди недели. Этот дисбаланс дает результат тот, что мы видели. Площадки заполнены мусором и не убираются. Вы разобрались в ситуации? — обратился у управляющему Нового поселка Олегу Кращуку Евгений Шестернин.

С вопросом разобрались, периодичность вывоза мусора увеличится с двух до трех раз, в пятницу теперь будет приезжать машина, при необходимости установят дополнительный бак, ответил Олег Кращук.