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Владелец опроверг информацию о закрытии цехов по выпуску сладостей на Бердском хлебокомбинате

По словам Виктора Гвоздиевского, у руководства БХК нет на руках предписания и актов, регламентирующих приостановку деятельности кондитерского цеха и цеха восточных сладостей на 50 дней. В суде заявили обратное.

20.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Pixabay Нет комментариев
 
Владелец опроверг информацию о закрытии цехов по выпуску сладостей на Бердском хлебокомбинате

Суд приостановил деятельность цеха по изготовлению восточных сладостей

Председатель Совета директоров АО «Бердский хлебокомбинат» Виктор Гвоздиевский опроверг информацию, размещенную на сайте управления ФССП по Новосибирской области о приостановке деятельности кондитерского цеха и цеха восточных сладостей. Для этого, по его словам, потребуется время. Однако полную информацию по ситуации сможет дать лишь новоизбранный директор БХК Магомет Ведвижев. Однако сегодня, 20 июня, в приемной комбината сообщили, что его нет на рабочем месте.

-Закрытия нет. Акта и решения нет, проверка идет. Это долгая процедура, у нас даже нет предписания, — резюмировал Виктор Иосифович.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», контролем судебных приставов приостановлена деятельность кондитерского цеха и цеха восточных сладостей АО «Бердский хлебокомбинат».

Ранее, в ходе плановой проверки в отношении АО «БХК» специалистами Роспотребнадзора выявлен ряд нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов. В частности, в кондитерском цехе и цехе восточных сладостей не качественно проводятся санитарно-гигиенические мероприятия, помещения указанных цехов содержатся в неудовлетворительном состоянии, оборудование и инвентарь также содержатся в состоянии, не исключающем загрязнение пищевой продукции, кроме того обнаружена не эффективность дезинсекционных мероприятий.

— В связи с тем, что данное предприятие осуществляет поставку своей продукции в детские учреждения, в крупные торговые сети и другие учреждения Новосибирской области, выявленные недостатки создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Постановлением суда юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности указанных цехов на срок 50 суток, — сообщили в пресс-службе управления ФССП по Новосибирской области.

Судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по г.Бердску вручил руководству предприятия все необходимые документы, в том числе предупреждение об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ в случае самовольного досрочного начала производственной деятельности, а также зафиксировал отсутствие ведения деятельности в указанных цехах.

Помощник председателя бердского городского суда Наталья Сафронова подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что судебное заседание по делу об административном правонарушении состоялось 14 июня. Судья Павел Яковинов в отношении юридического лица вынес вердикт и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности цехов на 45-50 суток. Но хлебокомбинат имеет возможность возобновить свое производство ранее указанного срока, но только в случае если все выявленные недостатки будут устранены и судья примет соответствующее решение.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на БХК стабилизировалась обстановка, банкротить или закрывать его не собираются 21 мая рассказал один из собственников предприятия и его многолетний директор Виктор Гвоздиевский.

15 мая на Бердском хлебокомбинате прошло годовое собрание акционеров. Выбрали нового директора — Магомета Ведвижева.
— Предприятие не продали. Хлебокомбинат работает в нормальном режиме, обстановка стабилизировалась, руководство на месте, Совет директоров работает. А я остаюсь председателем Совета директоров, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Иосифович.
До этого в акционерном обществе провели «организационно-технические мероприятия, связанные с изменением технической и технологической стороны производства», сообщал Гвоздиевский.
По информации вице-мэра Бердска по экономике Жанны Шуровой, мэрия пристально наблюдает за предприятием и в курсе всех происходящих там событий.
К сожалению, связаться с новым директором БХК Магометом Ведвижевым не удалось. Сегодня, 20 июня, в приемной комбината сообщили, что его нет на рабочем месте.


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