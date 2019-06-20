Владелец опроверг информацию о закрытии цехов по выпуску сладостей на Бердском хлебокомбинате

Председатель Совета директоров АО «Бердский хлебокомбинат» Виктор Гвоздиевский опроверг информацию, размещенную на сайте управления ФССП по Новосибирской области о приостановке деятельности кондитерского цеха и цеха восточных сладостей. Для этого, по его словам, потребуется время. Однако полную информацию по ситуации сможет дать лишь новоизбранный директор БХК Магомет Ведвижев. Однако сегодня, 20 июня, в приемной комбината сообщили, что его нет на рабочем месте.

-Закрытия нет. Акта и решения нет, проверка идет. Это долгая процедура, у нас даже нет предписания, — резюмировал Виктор Иосифович.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», контролем судебных приставов приостановлена деятельность кондитерского цеха и цеха восточных сладостей АО «Бердский хлебокомбинат».

Ранее, в ходе плановой проверки в отношении АО «БХК» специалистами Роспотребнадзора выявлен ряд нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов. В частности, в кондитерском цехе и цехе восточных сладостей не качественно проводятся санитарно-гигиенические мероприятия, помещения указанных цехов содержатся в неудовлетворительном состоянии, оборудование и инвентарь также содержатся в состоянии, не исключающем загрязнение пищевой продукции, кроме того обнаружена не эффективность дезинсекционных мероприятий.

— В связи с тем, что данное предприятие осуществляет поставку своей продукции в детские учреждения, в крупные торговые сети и другие учреждения Новосибирской области, выявленные недостатки создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Постановлением суда юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности указанных цехов на срок 50 суток, — сообщили в пресс-службе управления ФССП по Новосибирской области.

Судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по г.Бердску вручил руководству предприятия все необходимые документы, в том числе предупреждение об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ в случае самовольного досрочного начала производственной деятельности, а также зафиксировал отсутствие ведения деятельности в указанных цехах.

Помощник председателя бердского городского суда Наталья Сафронова подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что судебное заседание по делу об административном правонарушении состоялось 14 июня. Судья Павел Яковинов в отношении юридического лица вынес вердикт и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности цехов на 45-50 суток. Но хлебокомбинат имеет возможность возобновить свое производство ранее указанного срока, но только в случае если все выявленные недостатки будут устранены и судья примет соответствующее решение.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на БХК стабилизировалась обстановка, банкротить или закрывать его не собираются 21 мая рассказал один из собственников предприятия и его многолетний директор Виктор Гвоздиевский.

15 мая на Бердском хлебокомбинате прошло годовое собрание акционеров. Выбрали нового директора — Магомета Ведвижева.

— Предприятие не продали. Хлебокомбинат работает в нормальном режиме, обстановка стабилизировалась, руководство на месте, Совет директоров работает. А я остаюсь председателем Совета директоров, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Иосифович.

До этого в акционерном обществе провели «организационно-технические мероприятия, связанные с изменением технической и технологической стороны производства», сообщал Гвоздиевский.

По информации вице-мэра Бердска по экономике Жанны Шуровой, мэрия пристально наблюдает за предприятием и в курсе всех происходящих там событий.

К сожалению, связаться с новым директором БХК Магометом Ведвижевым не удалось. Сегодня, 20 июня, в приемной комбината сообщили, что его нет на рабочем месте.