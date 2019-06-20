Медведев о нищете: здесь нет легких решений!

Тема борьбы с бедностью и поддержки семей с детьми требует серьезной работы, а не общих рассуждений, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что здесь нет легких решений. Она требует консолидированной работы абсолютно всех. Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своих компетенций. А не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе», — отметил он на совещании о достижении национальных целей развития России.

По словам главы правительства, эти цели задают основные параметры развития страны и касаются наиболее важных для экономики и для людей направлений.

«Будь то строительство нового жилья, дорог, аэропортов, более современных информационных коммуникаций или борьба с бедностью и поддержка семей с детьми», — добавил премьер.

Вопрос борьбы с бедностью Медведев назвал «очень важным и резонансным». Он подчеркнул, что эта тема требует «очень внимательной и скрупулезной работы всех органов власти».

В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что бедность в России «стала позором», потому что «в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой» иметь такое количество бедных — «это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала».

Он также привел статистику, отметив снижение уровня жизни россиян: «Сейчас около 12,5 миллиона человек находятся за чертой бедности, 70 процентов наших бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети».

В Кремле подчеркнули, что проблема борьбы с бедностью — первоочередная, однако призвали отказаться от преувеличений при оценке ситуации.

Источник: РИА Новости