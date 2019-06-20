Выталкивающие на встречку водителей ветки обрезаны вдоль дороги к дачам на водозаборе в Бердске

Провели обрезку веток деревьев на дороге к дачам на водозабор рабочие Центра муниципальных услуг (ЦМУ) в Бердске. Об этом на совещании чиновников 17 июня сообщила дежурная по городу.

— Было дано поручение проверить исполнение работ по обрезке веток вдоль дороги в районе СНТ «Березка» и «Приморский». Ветки обрезаны, работы выполнены, — отметила дежурная по городу в выходные дни.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», нависающие над дорогой к возозабору ветки создавали опасную ситуацию для водителей. Они мешали проезду и автомобилистам и водителям автобусов приходилось выезжать на встречную полосу. Мэр Бердска Евгений Шестернин на аппаратном совещании 11 июня поручил руководителю ЦМУ Игорю Сысоеву выполнить работу по обрезке веток в течение нескольких дней, до выходных.