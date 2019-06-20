Медведев о нищете: здесь нет легких решений!
Скоро: Путин ответит на 1, 3 млн обращений граждан на прямую линию
Выталкивающие на встречку водителей ветки обрезаны вдоль дороги к дачам на водозаборе в Бердске
Из младшего лейтенанта в старшие не за три, а за два года
Еще до прямой линии Путина СК возбудил первое уголовное дело из-за железной дороги под Челябинском
Первые 10 минут на платной парковке сделают бесплатными
Ударно ремонтируют дворы по программе комфортной городской среды в Бердске
Дело MH17: Полиция Нидерландов выдала международные ордера на арест Гиркина, Дубинского и Пулатова
Тарифы на тепло и воду снова взлетят в Бердске
Владелец опроверг информацию о закрытии цехов по выпуску сладостей на Бердском хлебокомбинате