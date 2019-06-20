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Еще до прямой линии Путина СК возбудил первое уголовное дело из-за железной дороги под Челябинском

К президенту обратились жители села под Челябинском о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей

20.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Еще до прямой линии Путина СК возбудил первое уголовное дело из за железной дороги под Челябинском

СК возбудил первое уголовное дело по обращению на прямую линию с президентом

Оно связано с обращением жителей села под Челябинском о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей.
Следователи СК возбудили первое уголовное дело по обращению на прямую линию с президентом в этом году. Оно связано с обращением жителей села под Челябинском о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ по заявлению граждан о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги в селе Варна Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — сообщили в СК.

Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили заявителей, представителей Южно-Уральской железной дороги, главу администрации Варненского муниципального района. Следствием истребованы документы по техническому оснащению железнодорожной станции.

СК уже начал проверки по более чем 10 обращениям граждан на прямую линию из Калужской, Белгородской, Свердловской, Саратовской областей, Красноярского и Хабаровского краев и Республики Алтай.

В 2019 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет 20 июня, она состоится уже в 17-й раз.

Источник: ТАСС


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