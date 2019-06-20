КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 4-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю
продам большую студию
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам 3ю квартиру Комсомольская 24
Продам 2-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Медведев о нищете: здесь нет легких решений!

Скоро: Путин ответит на 1, 3 млн обращений граждан на прямую линию

Выталкивающие на встречку водителей ветки обрезаны вдоль дороги к дачам на водозаборе в Бердске

Из младшего лейтенанта в старшие не за три, а за два года

Еще до прямой линии Путина СК возбудил первое уголовное дело из-за железной дороги под Челябинском

Первые 10 минут на платной парковке сделают бесплатными

Ударно ремонтируют дворы по программе комфортной городской среды в Бердске

Дело MH17: Полиция Нидерландов выдала международные ордера на арест Гиркина, Дубинского и Пулатова

Тарифы на тепло и воду снова взлетят в Бердске

Владелец опроверг информацию о закрытии цехов по выпуску сладостей на Бердском хлебокомбинате

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Тарифы на тепло и воду снова взлетят в Бердске

Цены на коммуналку вырастут на 3,2% с 1 июля 2019 года. Тепло подорожает на 57 рублей.

20.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Pixabay 4 коммент.
 
Тарифы на тепло и воду снова взлетят в Бердске

Услуги ЖКХ занимают первое место по расходам на платные услуги в Бердске

Утвердил и ввел в действие с 1 января 2019 года прилагаемые предельные и максимальные индексы изменения размера вносимой платы за
коммунальные услуги в регионе на 2019-2023 годы губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Чиновники положились на несколько постановлений правительства Российской Федерации, регламентирующие формирование индексного изменения размера платы жителей России за ЖКХ и ее особенностях.

Так, в Бердске с 1 января по 30 июня 2019 года предельный индекс равен 1,7%, а с 1 июля он вырастит на 3,2%. Тариф на кубометр питьевой воды для населения до 30 июня составляет 19,24 рубля, а с 1 июля 2019 года он вырастит до 19, 85 рублей.
Горячая вода с 1 июля 2019 года увеличится до 141,47 рублей, сегодня ее стоимость за кубометр равна 137,09 рублей.

Подорожает и тариф на Гкал тепла: с 1 июля цена компонента на тепловую энергию составит 1838,45 рублей вместо 1781,47 рублей.

Разумеется, подорожает и водоотведение. Вместо 29,57 рублей, которые бердчане платят за стоки с 1 января по 30 июня 2019 года, придется заплатить 30, 50 рублей.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Медведев о нищете: здесь нет легких решений! Власть Бердска ответит предпринимателям на вопросы по ведению бизнеса Скоро: Путин ответит на 1, 3 млн обращений граждан на прямую линию

(4) Комментариев

  1. Новый мэр

    Очень правильно, требуем ежеквартально повышать

    Thumb up 3 Thumb down 0

  2. АнтиЯ

    Однако, вчера по одному из пропагандистких каналов господин Соловьев прыгал и бесновался- где ваши 5 т евро зарплат, где ваша дешевая коммуналка после вашего майдана.

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • Аноним

      Дебилизация.
      Раньше за бесноватость прятали подальше от людей в психушки, а теперь платят миллионные гонорары за беспрерывное вещание на толпу.))

      Осталось сравнить, чего добилась Украина с помощью майдана с тем, чего добилась Россия без оного.
      А если нет никакой разницы, зачем доплачивать за майдан? *CRAZY*

      Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Аноним

    мусор теперь 88 р 62 к. с 1 июля ??

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика