Тарифы на тепло и воду снова взлетят в Бердске

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Очень правильно, требуем ежеквартально повышать
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Однако, вчера по одному из пропагандистких каналов господин Соловьев прыгал и бесновался- где ваши 5 т евро зарплат, где ваша дешевая коммуналка после вашего майдана.
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Дебилизация.
Раньше за бесноватость прятали подальше от людей в психушки, а теперь платят миллионные гонорары за беспрерывное вещание на толпу.))
Осталось сравнить, чего добилась Украина с помощью майдана с тем, чего добилась Россия без оного.
А если нет никакой разницы, зачем доплачивать за майдан?
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мусор теперь 88 р 62 к. с 1 июля ??
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