Тарифы на тепло и воду снова взлетят в Бердске

Утвердил и ввел в действие с 1 января 2019 года прилагаемые предельные и максимальные индексы изменения размера вносимой платы за

коммунальные услуги в регионе на 2019-2023 годы губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Чиновники положились на несколько постановлений правительства Российской Федерации, регламентирующие формирование индексного изменения размера платы жителей России за ЖКХ и ее особенностях.

Так, в Бердске с 1 января по 30 июня 2019 года предельный индекс равен 1,7%, а с 1 июля он вырастит на 3,2%. Тариф на кубометр питьевой воды для населения до 30 июня составляет 19,24 рубля, а с 1 июля 2019 года он вырастит до 19, 85 рублей.

Горячая вода с 1 июля 2019 года увеличится до 141,47 рублей, сегодня ее стоимость за кубометр равна 137,09 рублей.

Подорожает и тариф на Гкал тепла: с 1 июля цена компонента на тепловую энергию составит 1838,45 рублей вместо 1781,47 рублей.

Разумеется, подорожает и водоотведение. Вместо 29,57 рублей, которые бердчане платят за стоки с 1 января по 30 июня 2019 года, придется заплатить 30, 50 рублей.