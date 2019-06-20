Дачную амнистию продлят до 2022 года

Дачная амнистия действовала на протяжении почти 13 лет.

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года — до 1 марта 2022 года. Документ с условным названием «дачная амнистия II» разработан главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Дачная амнистия действовала на протяжении почти 13 лет и закончилась 1 марта, за это время миллионы россиян успели зарегистрировать в упрощенном порядке свои права на объекты недвижимости на своем участке — жилые дома, дачи, садовые дома, бани и гаражи. При этом остается немало людей, которые по факту являются владельцами недвижимости, но не смогли воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав: по подсчетам Крашенинникова, все еще не оформлены более 5 млн объектов.

Документ предлагает восстановить действие дачной амнистии до 1 марта 2022 года в отношении жилых домов, жилых строений и садовых домов, которые построены на земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года, то есть до вступления в силу последних изменений. Оформить на них права можно будет в упрощенном порядке — при наличии права на участок потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем. Кроме того, для строящихся жилых и садовых домов, возведение которых начато до 4 августа 2018 года, предлагается бессрочно установить упрощенный уведомительный порядок, когда в орган стройнадзора направляется не два, а одно уведомление — только об окончании строительства.

«Цель у нас одна — помочь гражданам оформить те права, которые уже у них имеются. Я хочу подчеркнуть, что эти права уже возникли, здесь никто никем и ничем не наделяется. Эти права существуют, их нужно оформить… чтобы была возможность, допустим, продать, заложить, передать по наследству», — пояснил Крашенинников журналистам в среду.

Другие новеллы

Для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) предлагается продлить до 1 марта 2022 года упрощенные правила приобретения земельных участков (согласно действующему законодательству, члены СНТ могут приобрести такой участок без проведения торгов в собственность бесплатно до 31 декабря 2020 года). До той же даты будет продлен действующий порядок, когда субъекты РФ устанавливают предельную максимальную цену кадастровых работ (эта норма должна окончить свое действие к 1 марта 2020 года).

Законопроект также призван решить застарелые проблемы, касающиеся оформления земельных участков под многоквартирными домами. «Предлагается установить прямую обязанность органов публичной власти проводить все необходимые действия по формированию земельного участка, конкретизировав их (работы по межеванию, обеспечение постановки земельного участка на государственный кадастровый учет). Предложено установить, что формирование земельных участков должно осуществляться независимо от обращения собственников помещений», — говорится в пояснительной записке к документу.

Наконец, инициатива может обязать органы местного самоуправления информировать граждан о новых правилах строительства домов на дачных и садовых участках и о процедуре оформления прав на эти дома, поскольку, как отмечает Крашенинников, с учетом всех изменений разобhаться в них самостоятельно очень сложно.

Другие варианты решения вопроса

Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года. Кроме того, еще раньше на рассмотрение палаты поступал законопроект «Справедливой России» на ту же тему.

«Сразу хочу сказать: здесь были вопросы по поводу альтернативности, эти законопроекты подняли очень важную и нужную проблему, которую нужно решать. Но в проекте, который я здесь предлагаю, все-таки наряду с Градостроительным кодексом [вносятся изменения в] закон «О кадастровой деятельности», «О государственной регистрации недвижимости», закон о введении в действие Жилищного и Земельного кодексов, то есть мы предлагаем более широкий кластер решений», — сказал Крашенинников на пленарном заседании, представляя законопроект.

Председатель комитета отметил, что дата, до которой нужно восстановить дачную амнистию, — это дискуссионный вопрос, однако «совершенно точно вряд ли можно ограничиваться 2020 годом, вряд ли за это время можно что-то успеть».

Источник: ТАСС