Ударно ремонтируют дворы по программе комфортной городской среды в Бердске

Рейд по дворам, вошедшим в программу «Комфортная городская среда», провели 18 июня комиссия общественного контроля городской общественной палаты и чиновники Бердска.

Cейчас ремонт по программе «Комфортная городская среда» проходит в шести дворах многоэтажек. Завершился конкурс на определение подрядной организации для благоустройства территорий домов Лунная, 16 и Островского,107. На конкурс заявилась только одна организация – бердская компания «Городские дороги». Подписание договора планируется на следующей неделе. Глобальную реконструкцию этим летом проведут в городском парке культуры и отдыха.

На придомовой территории дома №19 в микрорайоне Северном проводят ремонт дворового проезда с изменением отметок, вертикальная планировка немного меняется, чтобы не образовывалась лужа, которая всегда стояла во дворе. Добавится тротуар между домом и дворовым проездом, к входной группе сделают пандусы. Везде предусмотрены съезды для маломобильных групп. Малые формы не предусмотрены — во дворе находится хорошая детская площадка, новые лавочки и урны, которые УК поставила в прошлом году. За домом уже сделана большая парковка для автотранспорта. Работы завершатся до 1 июля 2019 года.

Автор видео Галина Панчева



Как отметила руководитель УК «Лига» Ирина Долгачева, серьезных замечаний к исполнителю работ пока нет. Жители относятся с пониманием к проходящим во дворе работам и стойко переносят временные неудобства. В доме еще к тому же идет ремонт подъездов.

Автор видео Галина Панчева



Депутат округа Иван Минин отметил, что бригада на объекте работает нормально.

Не осталась без внимания общественников и чиновников территория возле павильона «Мясной», который расположен рядышком с домом №19. Она также требует благоустройства. Часть участка принадлежит предпринимателю, и он готов его заасфальтировать, часть принадлежит городу. За счет городской казны придется благоустроить тротуар рядом с торговой точкой.

Во дворе дома №12 по ул. Вокзальной ремонт почти завершен. Дело за малым — установить формы на детской площадке.

По словам депутата Михаила Гоголя, у жителей дома есть вопросы, требующие решения. Например обустройство лотков для ливневок, идущих с крыш дома и приведение в порядок зеленых насаждений, расположенных как на дворовой территории, так и на территории муниципалитета и предпринимателя.

Работа бригады во дворе дома №28 по ул. Ленина была оценена как недостаточно быстрая.

Подготовлены для асфальтирования дорога, парковка и тротуар у подъездов. На пешеходной дорожке с другой стороны дома строители устанавливают бордюрный камень.

Во дворе №14 дорогу закатали в асфальт, но тротуар еще и не трогали — обрушился канализационый колодец возле подъезда. Работу необходимо согласовать с КБУ. Недочеты строителей, по мнению жителей, выявил и недавний ливень — образовалась большая лужа. Жильцов дома уверили, что ливнеприемник работает, просто не справился с большим объемом воды. Ливневку обязательно проверят при сдаче объекта.

Проведению благоустройства во дворе дрома №1 по ул. Кутузова мешали старые столбы электропередачи, но за день до рейда их убрали сотрудники РЭС. Особых нареканий у жителей к ремонту двора нет.

Во дворе дома №13А по ул. Ленина строители устанавливали бордюрный камень и занимались планировкой территории.