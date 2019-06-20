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Бить детей запретят родителям и опекунам в Японии

Японская полиция в прошлом году сообщила социальным службам о более 80 тыс. случаев физического или психологического насилия в отношении несовершеннолетних.

20.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Бить детей запретят родителям и опекунам в Японии

В Японии одобрили запрет на физическое наказание детей

Поправки вступят в силу с 1 апреля 2020 года.
Парламент Японии в среду одобрил законопроект, запрещающий родителям и другим опекунам применять физические наказания в отношении детей. Соответствующее решение было принято на заседании верхней палаты — в поддержку документа высказалось большинство депутатов.

Ранее законопроект также поддержала ключевая нижняя палата парламента. Согласно принятым поправкам, которые вступят в силу с 1 апреля следующего года, вводится полный запрет на физическое наказание несовершеннолетних, однако штрафы для правонарушителей в документе не оговорены.

Предполагается, что местные власти должны будут самостоятельно проводить профилактическую работу среди родителей, которые злоупотребляют насильственными методами воспитания. Социальные работники в соответствии с новым законодательством получат более широкие права на «вмешательство» в дела о домашнем насилии в отношении детей, поскольку сейчас закон по большей части находится на стороне родителей, даже если медицинская и психологическая экспертиза подтверждает применение ими физических наказаний.

В качестве следующего шага правительство Япония намерено пересмотреть уголовное законодательство, чтобы внести в него новые положения, направленные на пресечение издевательств над несовершеннолетними в виде их морального унижения.

Еще в феврале премьер-министр Синдзо Абэ дал указание разобраться со всеми известными властям случаями жестокого обращения с детьми. Непосредственным поводом для этого стала потрясшая страну гибель 10-летней девочки из города Тиба недалеко от Токио. В январе она скончалась из-за систематических избиений в семье и других жестоких наказаний в виде лишения пищи и содержания в холодном помещении. Отец девочки арестован.

Японская полиция в прошлом году сообщила социальным службам о более 80 тыс. случаев физического или психологического насилия в отношении несовершеннолетних. Это рекордный показатель за все время ведения такой статистики.

Источник: ТАСС


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