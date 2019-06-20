Украинская артиллерия массированно ударила по Донецку

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам и пригороду Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

По его словам, обстрелы зафиксированы с 4:15 до 8:00 утра. Всего украинские силовики выпустили более 170 мин и снарядов: 162 снаряда калибра 122 миллиметра по окраинам города и 14 мин калибра 120 миллиметров по поселку Васильевка.

При обстреле пострадала детская городская клиническая больница № 4, добавил представитель ДНР. «Поврежден фасад здания, остекление прачечной. Кроме того, повреждено медицинское оборудование стоимостью более миллиона рублей», — сказал он.

В МЧС ДНР добавили, что из-за обстрела на шахте имени Челюскинцев остановлен вентилятор главного проветривания скипового ствола. В шахте в тот момент находились 50 горняков, все они самостоятельно вышли на поверхность.

В последнее время ситуация в Донбассе серьезно обострилась. Украинские силовики заявили, что вплотную подошли к Донецку, но в ДНР эти заявления опровергли. При этом в самопровозглашенных республиках сообщают об усилении огня со стороны ВСУ.

Источник: РИА Новости