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Украинская артиллерия массированно ударила по Донецку

Всего украинские силовики выпустили более 170 мин и снарядов, сообщили в ДНР.

20.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Украинская артиллерия массированно ударила по Донецку

Украинская артиллерия нанесла массированный удар по Донецку, заявили в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам и пригороду Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
По его словам, обстрелы зафиксированы с 4:15 до 8:00 утра. Всего украинские силовики выпустили более 170 мин и снарядов: 162 снаряда калибра 122 миллиметра по окраинам города и 14 мин калибра 120 миллиметров по поселку Васильевка.
При обстреле пострадала детская городская клиническая больница № 4, добавил представитель ДНР. «Поврежден фасад здания, остекление прачечной. Кроме того, повреждено медицинское оборудование стоимостью более миллиона рублей», — сказал он.
В МЧС ДНР добавили, что из-за обстрела на шахте имени Челюскинцев остановлен вентилятор главного проветривания скипового ствола. В шахте в тот момент находились 50 горняков, все они самостоятельно вышли на поверхность.
В последнее время ситуация в Донбассе серьезно обострилась. Украинские силовики заявили, что вплотную подошли к Донецку, но в ДНР эти заявления опровергли. При этом в самопровозглашенных республиках сообщают об усилении огня со стороны ВСУ.

Источник: РИА Новости


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