Прибор СКАТ-С начал фиксировать ПДД в Новосибирской области

Новые приборы для фиксации нарушений правил дорожного движения 19 июня начали работу по всей Новосибирской области. Их тестировали несколько месяцев. Чем отличаются от обычных радаров?

Это — современный прибор СКАТ-С. Только сейчас он появился на дорогах. Комплексы устанавливают в местах концентрации ДТП. Не прячут от водителей. Наоборот, рядом — опознавательные знаки, спецмашина, оранжевые конусы. За полгода работы в тестовом режиме, рассказывает Андрей Картавых, сбоев в работе камер не зафиксировали.

Андрей Картавых, эксперт ГКУ «Центр организации дорожного движения»: «Всегда по-разному бывает: и ноль, и четыре нарушения, бывает и 700 нарушений, то есть, от времени года многое зависит, от времени суток».

Распознать номер нарушителя эти камеры способны и ночью, и днем. В любых погодных условия. Дождь, снег и грязь — не помеха. Кроме того, комплекс фиксирует не только передние, но и задние номера машин. Если скоростной режим одновременно нарушают несколько водителей в одном потоке, «письма счастья» придут каждому. До этого техника не была такой точной.

Виктор Шайдулов, начальник ГКУ «Центр организации дорожного движения»: «Если на снимке появилось два автомобиля, то это брак, так как нельзя было соотнести, какой из автомобилей нарушал скорость. Данный прибор вычленяет нарушителя, определяет соответствующей рамкой его госномер. Если на картинке будет другой какой-то автомобиль, в отношении его тоже будет сделан определенный снимок».

Новые приборы работают на дорогах и города, и трассах области. Расстановку передвижных камер автоинспекторы меняют каждые две недели. Под их прицелом места, где дорожные происшествия случаются чаще всего.

Генрих Малкин, и. о. начальника центра фиксации правонарушений ГИБДД по Новосибирской области: «Красный проспект, улицы Ватутина, Немировича-Данченко, Большевистская, Бердское шоссе — там они используются».

Елена Копылова, корреспондент: «В Новосибирской области сегодня 15 таких комплексов видеофиксации. Часть из них работает стационарно, часть — передвижные. До конца текущего года планируют закупить еще четыре комплекса СКАТ, в ближайшие 2-3 года еще – 35».

С начала года за превышение скорости в регионе оштрафовали уже полмиллиона водителей. Впрочем, инспекторы считают: камеры на дорогах дисциплинируют. За последние пять лет в Новосибирской области ДТП из-за превышения скорости стало вдвое меньше.



Источник: nsktv.ru