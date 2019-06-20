74 млн рублей на дорогу к строящейся школе потратят в Бердске

Власть Бердска объявила электронные торги ради строительство автомобильных дорог по ул. Возрождения от пересечения с ул. Лунная до пересечения с ул. Рогачева, а также дороги по ул. Купца Горохова от пересечения с ул. Возрождения до пересечения с ул. Поэта Сорокина. В список вошло и строительство дороги по ул. Поэта Сорокина от пересечения с ул. Лунная до пересечения с ул. Рогачева.

На эти цели выделены 74 444 582 рубля из федерального, областного и местного бюджетов. Имя победителя аукциона станет известно утром 8 июля. Предполагаемый подрядчик должен справиться с работой до 30 сентября 2019 года.

Ширина каждой дороги вырастит до 7 метров.На землю «лягут» устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии толщиной 26 см, устройство однослойных оснований из щебня толщиной 16 см фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа, устройство покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, а также устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Вдоль дороги появится тротуар, защищенный металлической оградой, который будут освещать фонарные столбы. Вдоль дороги появятся дорожные знаки и светофоры, а всю территорию возле нового дорожного полотна приведут в порядок.

Проектная и рабочая документация разработана проектной организацией ООО «Проект Инжиниринг», утверждена горадминистрацией и прошла государственную вневедомственную экспертизу. Дата начала выполнения работ – дата заключения госконтракта.