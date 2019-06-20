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На пятьсот тысяч рублей за костер оштрафуют любителей шашлыка

По вине людей возникает 80 % лесных пожаров. Однако ситуация сложилась парадоксальная. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях ЧС предусмотрены не были.

20.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
На пятьсот тысяч рублей за костер оштрафуют любителей шашлыка

Россиян будут штрафовать ради защиты лесов

Уже этим летом любителям костров в лесу придется платить штраф за нарушение режима «чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров».

Закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях публикует «Российская газета».

Режим чрезвычайной ситуации вводится в лесах в случае возникновения крупных пожаров. Посещать леса в это время категорически запрещено. Но россияне запрет игнорируют и разводят костры, нарушая правила пожарной безопасности, отмечают специалисты.

По вине людей возникает 80 процентов лесных пожаров. Однако ситуация сложилась парадоксальная. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях ЧС предусмотрены не были. В итоге россияне продолжали жечь костры, когда соседние леса уже полыхали, а в качестве меры воздействия на нарушителей в законодательстве была предусмотрена лишь профилактическая беседа.

Теперь за нарушение правил пожарной безопасности в период режима чрезвычайной ситуации могут наложить штраф. Граждане заплатят от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 40 тысяч рублей.

А компании — юридические лица — заплатят от 300 до 500 тысяч рублей.

Как полагают авторы закона, эти изменения позволят повысить результативность охраны и защиты лесов.

Контроль
Чиновников будут штрафовать за сокрытие сведений о больных лесах. Штраф составит от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Новые нормы в Кодексе об административных правонарушениях 18 июня вступили в силу.

Наказывать должностных лиц органов региональной и муниципальной власти будут за сокрытие данных, либо за предоставление недостоверной информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов. Эти сведения они должны направлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти — Федеральное агентство лесного хозяйства.

А в это время
По сообщению пресс-службы Федеральной «Авиалесоохраны», сейчас пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах страны.
Режим чрезвычайной ситуации введен пока в одном субъекте РФ — в Якутии — из-за пожаров на территории одного из районов. Особый противопожарный режим продолжает действовать в 44 регионах.
Беспечность туристов, охотников и алчность «черных лесорубов» дорого обходится лесному фонду. По информации Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства, на тушении лесных пожаров накануне было задействовано почти полутора тысяч человек, 222 единицы техники.

С воздуха мониторинг обстановки осуществляли 46 воздушных судов. Из них 21 воздушное судно принимало участие непосредственно в тушении выявленных очагов пожаров. В Амурской области из-за труднодоступности пожаров пришлось задействовать 106 парашютистов-десантников Федеральной «Авиалесоохраны». А в Республике Саха (Якутия) — 60 парашютистов. Всего же за одни сутки по всей России ликвидировано 38 лесных пожаров на площади 4846 гектаров.

В Рослесхозе напоминают, что в случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» — 8-800-100-94-00.

Источник: РГ


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(2) Комментариев

  1. Гостья

    Вчера шла на дачу пешком.Это за памятником.И вот когда свернула с асфальтированной тропинки к речке,там сидели два «элемента» бомжеватого вида и жгли костер прямо на тропинке. С них кто будет штраф брать? И жгут они не первый раз(остатки костра уже были). Или будут брать штрафы с людей,которые выехали на берег отдохнуть,пожарить шашлычки? Там же удобно штрафики пособирать,все на виду.А по закоулкам кто будет проверять???

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