Из младшего лейтенанта в старшие не за три, а за два года?

Минобороны меняет правила присвоения званий.

Согласно новым правилам, все лейтенанты получат очередное воинское звание через два года службы. Это должно устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, ведь в настоящее время существуют разные сроки получения звания «старшего лейтенанта»: окончившие институт ждут его три года, а военное училище — два. В материальном плане разницы между лейтенантом и старшим лейтенантом практически нет, но для молодых офицеров звание «старлея» намного почетнее. Эксперты отмечают, что именно старшие лейтенанты вместе с капитанами составляют основу наших войск.

Как сообщили «Известиям» в Минобороны, решение об изменении правил присвоения воинского звания «старший лейтенант» принято, соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года. Новый порядок установит единый для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) срок для получения очередного звания: два года.

«Старший» в почете

По сложившейся еще в советское время «табели о рангах» все выпускники военных училищ получают звание «лейтенант» (погоны с одним просветом и двумя звездочками) — это кадровые офицеры, из которых в основном и вырастают большие военачальники.

Как таковых лейтенантских должностей в Вооруженных силах нет. Первичные офицерские должности, которые занимают лейтенанты — командир взвода, командир группы специального назначения, начальник расчета ракетного комплекса, и другие — соответствуют воинскому званию «старший лейтенант». Это означает, что назначенный на нее выпускник училища через определенное время в любом случае должен получить третью звездочку на погоны. Для достижения более высоких званий, офицер должен занять вышестоящую должность: командира роты или батареи (соответствует званию «капитана») или заместителя командира батальона (соответствует званию «майора»).

Традиционно во многих частях и на кораблях отношение старших начальников к лейтенантам немного снисходительно. Существует стереотип, что офицер с двумя звездочками — это 23-летний вчерашний курсант или студент, который только начал служить в войсках, и чтобы стать полноправным членом офицерского коллектива, ему еще надо многому научиться. Некоторые командиры так и обращаются к подчиненным: «Товарищи офицеры и лейтенанты».

Особенно закрепилось подобное отношение к молодым офицерам в 2000-е годы: чтобы повысить престиж службы, срок выслуги до присвоения очередных званий был сокращен, и «старшего» стали присваивать через год. Тогда лейтенантские погоны считались почти безошибочным признаком того, что офицер в войсках не прослужил еще и года. Погоны старшего лейтенанта ценятся выше: они, как правило, указывают на то, что офицер служит не один год и накопил определенный опыт. На практике, разумеется, бывает по-разному: например, лейтенанту под 30 и он имеет боевой опыт — воевал еще солдатом, а затем окончил училище.

— В войсках в шутку говорят, что старший лейтенант — это первое офицерское звание, — рассказал доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» полковник Александр Перенджиев. — Лейтенанты его очень ждут. Я «майора» и «подполковника» так не обмывал, как погоны старшего лейтенанта. Это было счастье: теперь я уже не какой-то там молодой «летёха», и ко мне уже другое отношение — не как к вчерашнему выпускнику вуза, а как к человеку, который имеет опыт не просто военной, а офицерской службы.

«Пиджаки» не в обиде

Помимо кадровых офицеров, в войсках служат выпускники гражданских вузов — их прозвали «пиджаками». Сейчас таких офицеров на первичных должностях очень много, поскольку в результате реформ начала этого десятилетия в войсках возник серьезный некомплект: одни училища были сокращены, а в других в отдельные годы не проводился набор.

По статусу лейтенанты — выпускники военных и гражданских вузов не различаются. Но если выпускник военного училища получает следующее воинское звание через два года, то лейтенант из гражданского вуза — через три.

Основа войск

— Когда я учился в училище, срок прохождения службы от лейтенанта до старшего лейтенанта был снижен с трех до двух лет, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Искусственное разделение на «пиджаков» и кадровых военных, на мой взгляд, ничего хорошего не давало.

Уравнивание лейтенантов в сроках службы до очередных званий должно положительно сказаться на обстановке в воинских коллективах, считает он.

— Старшие лейтенанты и капитаны — основа наших войск, 90% личного состава, собственно, им и подчиняются напрямую. Старший лейтенант — это опытный командир взвода, который уже может и роту принять. Считается, что такой офицер знает службу, на него можно положиться. Три звездочки — это приятно. Ты уже не зеленый салага, а офицер, хлебнувший службы, — отметил Владислав Шурыгин.

Ранее «Известия» сообщали о масштабном реформировании военных кафедр при вузах. На их базе создают учебные военные центры (УВЦ), где готовят как кадровых офицеров, так и военнослужащих запаса. Все программы предполагают конкурсный отбор. Куда именно примут студента, зависит от состояния его здоровья, результатов выполнения спортивных нормативов и успеваемости. Сроки обучения различаются: для солдат — 1,5 года, сержантов — 2 года, офицеров — 2,5 года.

Источник: Известия