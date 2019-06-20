Из младшего лейтенанта в старшие не за три, а за два года?

Трехзвездные воины: путь к погонам старшего лейтенанта станет короче
Минобороны меняет правила присвоения званий.
Согласно новым правилам, все лейтенанты получат очередное воинское звание через два года службы. Это должно устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, ведь в настоящее время существуют разные сроки получения звания «старшего лейтенанта»: окончившие институт ждут его три года, а военное училище — два. В материальном плане разницы между лейтенантом и старшим лейтенантом практически нет, но для молодых офицеров звание «старлея» намного почетнее. Эксперты отмечают, что именно старшие лейтенанты вместе с капитанами составляют основу наших войск.
Как сообщили «Известиям» в Минобороны, решение об изменении правил присвоения воинского звания «старший лейтенант» принято, соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года. Новый порядок установит единый для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) срок для получения очередного звания: два года.
«Старший» в почете
По сложившейся еще в советское время «табели о рангах» все выпускники военных училищ получают звание «лейтенант» (погоны с одним просветом и двумя звездочками) — это кадровые офицеры, из которых в основном и вырастают большие военачальники.
Как таковых лейтенантских должностей в Вооруженных силах нет. Первичные офицерские должности, которые занимают лейтенанты — командир взвода, командир группы специального назначения, начальник расчета ракетного комплекса, и другие — соответствуют воинскому званию «старший лейтенант». Это означает, что назначенный на нее выпускник училища через определенное время в любом случае должен получить третью звездочку на погоны. Для достижения более высоких званий, офицер должен занять вышестоящую должность: командира роты или батареи (соответствует званию «капитана») или заместителя командира батальона (соответствует званию «майора»).
Традиционно во многих частях и на кораблях отношение старших начальников к лейтенантам немного снисходительно. Существует стереотип, что офицер с двумя звездочками — это 23-летний вчерашний курсант или студент, который только начал служить в войсках, и чтобы стать полноправным членом офицерского коллектива, ему еще надо многому научиться. Некоторые командиры так и обращаются к подчиненным: «Товарищи офицеры и лейтенанты».
Особенно закрепилось подобное отношение к молодым офицерам в 2000-е годы: чтобы повысить престиж службы, срок выслуги до присвоения очередных званий был сокращен, и «старшего» стали присваивать через год. Тогда лейтенантские погоны считались почти безошибочным признаком того, что офицер в войсках не прослужил еще и года. Погоны старшего лейтенанта ценятся выше: они, как правило, указывают на то, что офицер служит не один год и накопил определенный опыт. На практике, разумеется, бывает по-разному: например, лейтенанту под 30 и он имеет боевой опыт — воевал еще солдатом, а затем окончил училище.
— В войсках в шутку говорят, что старший лейтенант — это первое офицерское звание, — рассказал доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» полковник Александр Перенджиев. — Лейтенанты его очень ждут. Я «майора» и «подполковника» так не обмывал, как погоны старшего лейтенанта. Это было счастье: теперь я уже не какой-то там молодой «летёха», и ко мне уже другое отношение — не как к вчерашнему выпускнику вуза, а как к человеку, который имеет опыт не просто военной, а офицерской службы.
«Пиджаки» не в обиде
Помимо кадровых офицеров, в войсках служат выпускники гражданских вузов — их прозвали «пиджаками». Сейчас таких офицеров на первичных должностях очень много, поскольку в результате реформ начала этого десятилетия в войсках возник серьезный некомплект: одни училища были сокращены, а в других в отдельные годы не проводился набор.
По статусу лейтенанты — выпускники военных и гражданских вузов не различаются. Но если выпускник военного училища получает следующее воинское звание через два года, то лейтенант из гражданского вуза — через три.
Основа войск
— Когда я учился в училище, срок прохождения службы от лейтенанта до старшего лейтенанта был снижен с трех до двух лет, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Искусственное разделение на «пиджаков» и кадровых военных, на мой взгляд, ничего хорошего не давало.
Уравнивание лейтенантов в сроках службы до очередных званий должно положительно сказаться на обстановке в воинских коллективах, считает он.
— Старшие лейтенанты и капитаны — основа наших войск, 90% личного состава, собственно, им и подчиняются напрямую. Старший лейтенант — это опытный командир взвода, который уже может и роту принять. Считается, что такой офицер знает службу, на него можно положиться. Три звездочки — это приятно. Ты уже не зеленый салага, а офицер, хлебнувший службы, — отметил Владислав Шурыгин.
Ранее «Известия» сообщали о масштабном реформировании военных кафедр при вузах. На их базе создают учебные военные центры (УВЦ), где готовят как кадровых офицеров, так и военнослужащих запаса. Все программы предполагают конкурсный отбор. Куда именно примут студента, зависит от состояния его здоровья, результатов выполнения спортивных нормативов и успеваемости. Сроки обучения различаются: для солдат — 1,5 года, сержантов — 2 года, офицеров — 2,5 года.
Источник: Известия
Из младшего лейтенанта в старшие не за три, а за два года?
Зачем такие напряги?
Надо всего-лишь научиться торговать табуретками — и сразу станешь министром обороны РФ.
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