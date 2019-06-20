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НГУ и НГТУ вошли мировой рейтинг QS — 2019

Двадцать пять российских вузов вошли в опубликованный рейтинг QS World University Rankings 2019/2020, в котором представлены лучшие университеты мира.

20.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
НГУ и НГТУ вошли мировой рейтинг QS 2019

Российские вузы в мировом рейтинге QS — 2019

Двадцать пять российских вузов вошли в опубликованный рейтинг QS World University Rankings 2019/2020, в котором представлены лучшие университеты мира. Движение российских вузов смотри в инфографике «Социального навигатора».

Полную версию рейтинга, включающую 1000 университетов, смотрите на сайте QS.

НГУ и НГТУ вошли мировой рейтинг QS 2019

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    За год НГУ поднялся в целом на 13 позиций (с 244 до 231 места), улучшив за год показатели «репутация в академической среде», «соотношение числа преподавателей и студентов» и «цитируемость публикаций сотрудников вуза» и заняв ВТОРОЕ место среди университетов из России!

    Круто, че… поздравляем!

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