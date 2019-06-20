НГУ и НГТУ вошли мировой рейтинг QS — 2019

Двадцать пять российских вузов вошли в опубликованный рейтинг QS World University Rankings 2019/2020, в котором представлены лучшие университеты мира. Движение российских вузов смотри в инфографике «Социального навигатора».

Полную версию рейтинга, включающую 1000 университетов, смотрите на сайте QS.

Источник: РИА Новости