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Задания в ЕГЭ и ОГЭ сделают индивидуальными

Власть считает, что новые правила смогут решить проблему списывания и уменьшат число критиков единого экзамена.

20.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Задания в ЕГЭ и ОГЭ сделают индивидуальными

Власти решили сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными

Российское правительство приняло решение сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. Такие данные содержатся в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».

В числе основных задач, направленных на совершенствование и развитие общего образования, в докладе зафиксирован тезис о переводе ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму. Это позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов.

Утверждается, что новые правила смогут решить проблему списывания и уменьшат число критиков единого экзамена. При этом специалисты считают, что схожие технологии можно будет использовать при проведении школьных олимпиад.

Сегодня ЕГЭ и ОГЭ сдаются письменно на бланке, который заполняют черной гелевой ручкой. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты.

Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков подчеркнул, что существующая модель сдачи экзамена имеет довольно много физических уязвимостей.

Источник: Известия


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