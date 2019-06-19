Два сайта с экстремистскими песнями заблокирует Роскомнадзор по поручению прокурора Бердска

Сайты, содержащие песни экстремистского характера, заблокируют
Прокурор Бердска на постоянной основе осуществляется мониторинг сети «Интернет» на предмет недопущения к распространению информации, включенной в федеральный список экстремистских материалов.
В ходе мониторинга сети «Интернет» установлены факты распространения подобной информации — песни запрещенных музыкальных групп.
— На некоторых порталах песни запрещенных музыкальных порталов могут до сих пор быть. в ходе проверок сотрудники прокуратуры Бердска такие факты выявляют и направляют руководителю Управления Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу информацию в целях ограничения доступа к сетевым адресам, содержащим информацию экстремистского толка, — прокомментировал «Курьер. среда. Бердск» прокурор Бердска Роман Сивак сегодня, 19 июня.
Роман Андреевич отметил. что сайтов с содержанием экстремистских материалов с каждом годом становится меньше, но они не исчезли совсем с простора интернета. Как сообщил Роман Андреевич, его сотрудники обнаружили два сайта, содержащих песни запрещенных музыкальных групп в России.
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