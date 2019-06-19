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За антисанитарию закрыли цех по выпуску сладостей хлебокомбината Бердска

Судебные приставы предупредили руководство Бердского хлебокомбината об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ в случае самовольного досрочного начала производственной деятельности.

19.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
За антисанитарию закрыли цех по выпуску сладостей хлебокомбината Бердска
Под контролем судебных приставов приостановлена деятельность кондитерского цеха и цеха восточных сладостей АО «Бердский хлебокомбинат».
Ранее, в ходе плановой проверки в отношении АО «БХК» специалистами Роспотребнадзора выявлен ряд нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов. В частности, в кондитерском цехе и цехе восточных сладостей не качественно проводятся санитарно-гигиенические мероприятия, помещения указанных цехов содержатся в неудовлетворительном состоянии, оборудование и инвентарь также содержатся в состоянии, не исключающем загрязнение пищевой продукции, кроме того обнаружена не эффективность дезинсекционных мероприятий. В связи с тем, что данное предприятие осуществляет поставку своей продукции в детские учреждения, в крупные торговые сети и другие учреждения Новосибирской области, выявленные недостатки создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Постановлением суда юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности указанных цехов на срок 50 суток.
Судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по г.Бердску вручил руководству предприятия все необходимые документы, в том числе предупреждение об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ в случае самовольного досрочного начала производственной деятельности, а также зафиксировал отсутствие ведения деятельности в указанных цехах. Хлебокомбинат имеет возможность возобновить свое производство ранее указанного срока, но только в случае если все выявленные недостатки будут устранены и судья примет соответствующее решение.

Источник: r54.fssprus.ru


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