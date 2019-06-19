Счастье питомца

Да здравствует мыло и воск!



- Обычных кошек специалисты рекомендуют мыть около двух раз в год, но есть и другие. Например, у моего знакомого сфинкс отправляется в ванную всегда вслед за ним, он его моет чуть ли не ежедневно, - отмечает специалист. - С собаками ситуация иная. Вышла на улицу, погуляла - нужно вымыть лапы. Есть специальное антибактериальное мыло, которое обладает успокаивающим эффектом. А обработав лапы своего питомца специальным воском, вы обезопасите его от солей и канцерогенов. Если все-таки у вашего любимца потрескались подушечки лап, то с помощью специального крема вы легко решите эту проблему.

Шампуней для собак в магазинах столько, что питомцу сможет позавидовать любая представительница прекрасного пола, которая с особой тщательностью следит за своей прической. Для частого применения, для жесткошерстных собак, для использования в период линьки... В зависимости от окраса собаки вы подберете суперсредство, которое превратит шерсть вашего питомца в шелковистую шубку. Легко! Не забываем о периодических визитах в салон красоты. Именно там профессионалы из вашего любимца сделают симпатяжку!

