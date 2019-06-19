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Счастье питомца

Лучшие корма и средства по уходу за животными, профессиональные грумеры и ветеринары сделают вашего питомца счастливым и здоровым.

19.06.2019 Нет комментариев

Счастье питомца
Лучшие корма и средства по уходу за животными, профессиональные грумеры и ветеринары сделают вашего питомца счастливым и здоровым
Счастье питомца
- Если вы довольны самочувствием животного, то корм менять не рекомендуется, точнее марку. А вкусы можно варьировать, - рассказывает продавец-консультант зоомагазина Ольга Симонова. - Зоомагазины предоставляют огромный выбор. Например, некоторое время вы даете курочку, далее морепродукты, корм с мясом кролика или ягненка. Ежедневно появляются новинки, от которых ваш питомец будет в восторге!
важно!
Если ваш питомец получает корм эконом-класса, то не забывайте его витаминизировать. Весна - время, когда не только людям не хватает полезных веществ и микроэлементов.
Да здравствует мыло и воск!

- Обычных кошек специалисты рекомендуют мыть около двух раз в год, но есть и другие. Например, у моего знакомого сфинкс отправляется в ванную всегда вслед за ним, он его моет чуть ли не ежедневно, - отмечает специалист. - С собаками ситуация иная. Вышла на улицу, погуляла - нужно вымыть лапы. Есть специальное антибактериальное мыло, которое обладает успокаивающим эффектом. А обработав лапы своего питомца специальным воском, вы обезопасите его от солей и канцерогенов. Если все-таки у вашего любимца потрескались подушечки лап, то с помощью специального крема вы легко решите эту проблему.
Шампуней для собак в магазинах столько, что питомцу сможет позавидовать любая представительница прекрасного пола, которая с особой тщательностью следит за своей прической. Для частого применения, для жесткошерстных собак, для использования в период линьки... В зависимости от окраса собаки вы подберете суперсредство, которое превратит шерсть вашего питомца в шелковистую шубку. Легко! Не забываем о периодических визитах в салон красоты. Именно там профессионалы из вашего любимца сделают симпатяжку!
Немного о туалете

Не все котики ходят на унитаз. В зоомагазинах большое разнообразие различных наполнителей. Самый бюджетный вариант - это древесный, но минус в том, скажу по своему опыту, что он растаскивается по всей квартире. Подороже силикагелевый, он хорошо поглощает запахи и при этом имеет антибактериальный эффект. Вы можете выбрать даже ароматизированный, например яблочный или лавандовый.

Когтеточки и прочие радости

Угловая, в виде доски, на подставке не только позволит котику сбросить накопившуюся энергию, но и ваша мебель останется целой.Волнистые по пугайчики и прочие птички любят медовые палочки. Грызуны обожают дропсы. Кролику можно купить барабан с бубенчиком, который он будет катать и веселиться!
Все к Айболиту!

Дипломированные специалисты высокой квалификации в ветклиниках Бердска всегда готовы прийти на помощь и ответить на все ваши вопросы. Когда и какие делать прививки? Стерилизовать кошку или нет? Обращайтесь, вам обязательно помогут!
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