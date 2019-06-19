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Оптовые цены на бензин выросли на 17,5% в мае

Потребительские цены на бензин в мае 2019 года выросли на 0,3% после стабильных цен в апреле, снижения на 0,1% в марте и на 0,2% в феврале и роста на 0,8% в январе.

19.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Оптовые цены на бензин выросли на 17,5% в мае

Вконце октября прошлого года правительство договорилось со всеми нефтяными компаниями об ограничении оптовых цен на нефтепродукты до 31 марта 2019 года

Цены производителей на бензин в мае 2019 года выросли на 17,5% после повышения на 0,2% в апреле, снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале, падения на 19,1% в январе, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) во вторник.

Как сообщалось, в конце октября прошлого года правительство договорилось со всеми нефтяными компаниями об ограничении оптовых цен на нефтепродукты до 31 марта 2019 года, в марте договоренности были продлены до конца июня с некоторой корректировкой условий.

Потребительские цены на бензин в мае 2019 года выросли на 0,3% после стабильных цен в апреле, снижения на 0,1% в марте и на 0,2% в феврале и роста на 0,8% в январе.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Производители автомобильного бензина в мае подняли цены на свою продукцию на 17,5%, сообщает Росстат. За это же время стоимость сырой нефти выросла на 4,5%. (с)
    И этот же Росстат нам говорит про инфляцию в 4%…))
    4%*4,5%≈17,5% ))))))
    теперь мы знаем методику расчета рейтинга президента…)

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