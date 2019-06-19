Оптовые цены на бензин выросли на 17,5% в мае
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Не помните? Закрыли окно в своем автомобиле?
Производители автомобильного бензина в мае подняли цены на свою продукцию на 17,5%, сообщает Росстат. За это же время стоимость сырой нефти выросла на 4,5%. (с)
И этот же Росстат нам говорит про инфляцию в 4%…))
4%*4,5%≈17,5% ))))))
теперь мы знаем методику расчета рейтинга президента…)
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