Оптовые цены на бензин выросли на 17,5% в мае

Цены производителей на бензин в мае 2019 года выросли на 17,5% после повышения на 0,2% в апреле, снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале, падения на 19,1% в январе, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) во вторник.

Как сообщалось, в конце октября прошлого года правительство договорилось со всеми нефтяными компаниями об ограничении оптовых цен на нефтепродукты до 31 марта 2019 года, в марте договоренности были продлены до конца июня с некоторой корректировкой условий.

Потребительские цены на бензин в мае 2019 года выросли на 0,3% после стабильных цен в апреле, снижения на 0,1% в марте и на 0,2% в феврале и роста на 0,8% в январе.

Источник: Интерфакс