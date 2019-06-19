Реконструкция: Смеются над танцами «пьяных» фонарных столбов возле ТЦ «Орбиты» жители Бердска

Жительнице Бердска Елене бросились в глаза фонарные столбы, установленные вблизи ТЦ» Орбиты» в Бердске. По ее словам, конструкция уже установлена, но вид у нее, мягко говоря, сомнительный.

-Фонарные столбы уже залиты бетоном, обложены брусчаткой. Неужели так и останется? Власти города главное реализовать деньги, выделенные по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»? А проверять качество работы кто-нибудь собирается? Танцующие столбы смешат всех прохожих. Они, может, пьяные? — поделилась мнением с «Курьер. Среда. Бердск» Елена.

Директор управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов заверил: работа по благоустройству территории возле торгового центра в процессе.

— Еще рано говорить об итогах работы. Время есть на исправление каких-либо недочетов, — резюмировал Максим Флюрович.

Автор видео Елена

Напомним, 6 мая состоялся аукцион по определению подрядчика и 13 мая управление контрактной системы размещен протокол подведения итогов электронного аукциона, победителем аукциона признано ООО «СтройСити». По итогам аукциона за новую дорогу Бердск заплатит 57 052 574 рублей. 24 мая управление ЖКХ и подрядчик подписали контракт на ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожники из Новосибирска приступили к реконструкции трехсот метров дороги по улице Лунной от Алексеевской бани до ТЦ «Орбита» с 25 мая. В рамках проекта подрядчик отремонтирует проезжую часть, примыкание внутриквартальных и дворовых проездов, пешеходных тротуаров, линий уличного освещения. На дороге появятся два светофора — один для пешеходов и другой в месте концентрации ДТП на перекрестке улиц Лунной и Космической. Строители должны сдать объект в эксплуатацию до 1 августа.