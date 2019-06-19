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Растет цена на рис и его запасы иссякнут к августу

Это касается отечественного риса, которым занято около 125 тыс. га.

19.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Растет цена на рис и его запасы иссякнут к августу

Производители риса предупредили, что российская крупа заканчивается

Запасы отечественного риса в РФ могут иссякнуть к августу, прогнозируют эксперты Южного рисового союза (ЮРС, Краснодар). Цены на крупу растут, свидетельствуют данные компании «ПроЗерно».

«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объёме 60 тыс. тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — говорится в пресс-релизе союза.

По данным рисосеющих хозяйств и перерабатывающих предприятий Краснодарского края (ведущий производитель риса в РФ), остатки риса-сырца и рисовой крупы в пересчёте на сырец на июнь 2019 года составляют 82,7 тыс. тонн, что на 33,4% меньше, чем на аналогичный период 2018 года (124,2 тыс. тонн). Это также самый низкий показатель за последние четыре года: в июне 2016 года остатки риса-сырца составляли 186,6 тыс. тонн, в июне 2017 года — 109,4 тыс. тонн.

Эксперты уточняют, что речь идёт преимущественно о традиционном для Краснодарского края круглозёрном рисе, наиболее популярном у российского потребителя.

«В нынешнем сезоне запасы риса-сырца снижаются довольно быстрыми темпами, что связано с недостаточно высоким качеством крупы. К тому же в 2018 году площади посевов оказались самыми низкими за последние 10 лет — порядка 117 тыс. га. В этом году, например, рисом занято около 125 тыс. га», — приводятся слова исполнительного директора союза Михаила Радченко.

ЮРС напоминает, что в 2017 году рис-сырец российского производства закончился к началу сентября, в 2016 и 2018 годах — к моменту получения нового урожая.

Процесс сокращения запасов сопровождается активным ростом цен на рисовую крупу. По данным компании «ПроЗерно» на 14 июня, оптовая цена составила 42 735 рублей за тонну, что на 300 рублей больше, чем неделей ранее. С 24 мая цена выросла на 3 725 рублей, а по сравнению со средней ценой июня 2018 года — на 8 177 рублей. В мае этого года средняя цена составила 39 385 рублей.

Потребности страны в рисе удовлетворяются как за счет отечественного производства, так и поставок из-за рубежа. Причем Россия импортирует преимущественно длиннозерный рис.

Источник: Интерфакс


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