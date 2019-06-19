Свыше 1 млн обращений пришло на прямую линию с Путиным

К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал «Россия-24».

К 9:00 мск их было 1 053 326, из них 616,5 тысячи по телефону и 291,3 по СМС, пишет РИА Новости.

Мероприятие пройдет в Гостином дворе в четверг. Трансляция начнется в полдень в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».