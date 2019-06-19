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Свыше 1 млн обращений пришло на прямую линию с Путиным

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Свыше 1 млн обращений пришло на прямую линию с Путиным

Готовимся слушать: уже завтра, 20 июня, президент ответит народу на их чаяния и проблемы.

19.06.2019 Фото: Кремлин.ру 2 коммент.
 
Свыше 1 млн обращений пришло на прямую линию с Путиным

Россияне прислали более 1 млн вопросов Владимиру Путину

К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал «Россия-24».
К 9:00 мск их было 1 053 326, из них 616,5 тысячи по телефону и 291,3 по СМС, пишет РИА Новости.
Мероприятие пройдет в Гостином дворе в четверг. Трансляция начнется в полдень в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    А зачем?

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  2. Аноним

    Смысл спрашивать..
    Спросишь,например, почему нам сейчас пенсия в 65 при полном профиците бюджет и при растущей безработице для тех, кому за 50 лет? почему медицина сдохла? почему бензин дорожает в самой богатой нефтью стране? и т.д.
    а в ответ услышишь : а при чем тут Путин? (с)
    вот и получается , что в стране спросить за бардак не с кого….)

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