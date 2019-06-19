Свыше 1 млн обращений пришло на прямую линию с Путиным

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Не помните? Закрыли окно в своем автомобиле?
А зачем?
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Смысл спрашивать..
Спросишь,например, почему нам сейчас пенсия в 65 при полном профиците бюджет и при растущей безработице для тех, кому за 50 лет? почему медицина сдохла? почему бензин дорожает в самой богатой нефтью стране? и т.д.
а в ответ услышишь : а при чем тут Путин? (с)
вот и получается , что в стране спросить за бардак не с кого….)
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