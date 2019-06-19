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27 мигрантов поймала Росгвардия в Каинской Заимке

5 иностранных граждан выдворят за пределы России. (ФОТОРЕПОРТАЖ)

19.06.2019 Фото: МВД по НСО Один комментарий
 
27 мигрантов поймала Росгвардия в Каинской Заимке

В Новосибирском районе сотрудники полиции провели рейд «Нелегальный мигрант»

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области с привлечением спецподразделения Росгвардии провели оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства.

Недалеко от поселка Каинская Заимка в Новосибирском районе полицейские обнаружили строения при проверке которых установлено, что они используются для временного проживания граждан из республик ближнего зарубежья. В ходе рейда в полицию доставлено 27 иностранных граждан. Составлено 5 административных протоколов по ст. 19.27 КоАП РФ (Предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета), 4 протокола по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ (Осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов).

В отношении 5 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации без документов, подготавливаются материалы для выдворения за пределы Российской Федерации.

В отношении лиц, незаконно привлекших к трудовой деятельности иностранных граждан, предоставлявших помещения для их проживания и организовавших незаконную предпринимательскую деятельность, проводится дальнейшая проверка с целью их привлечения к административной ответственности.

Источник: МВД по НСО


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(1) Комментарий

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