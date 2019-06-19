Заброшенная могилка: Родственников умершего 34 года назад младенца ищет жительница Бердска

О заброшенной могилке на кладбище в Бердске рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка Светлана. С 1991 года она ухаживает за могилой своих родных. А соседнее захоронение младенца Ивана Колесникова заросло травой.

-Памятник стоит на могиле, но место захоронения не ухоженное. Очевидно, к родившемуся и погибшему спустя две недели в декабре 1985 года малышу никто не приходит десятилетия. Может его родные не могут найти место захоронения, кладбище разрослось за эти годы. Я могу показать его родным, — заверила Светлана.

Бердчанка попыталась выяснить, почему на могилу к ребенку никто не приходит, но в ЗАГСе Бердска эту информацию женщине не дали. Руководитель отдела ЗАГС Бердска Лариса Крокус подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что информация об актах записи смерти конфидициальная. Закон не позволяет их разглашать даже для благих намерений.

-Таков закон и мы ему подчиняемся. Причин, по которым родственники не навещают могилу ребенка — множество. Возможно, они сменили место жительство или сами скончались. Времени прошло уже много. Если состояние могилы смущает, его можно привести в порядок своими силами. Или привлечь волонтеров. Сотрудники ЦМУ, обслуживающие кладбище, на мой взгляд, могут проводить родственником к месту захоронения, если вдруг оно «скрылось» среди других могил. Думаю, такое горе не забывается даже спустя 34 года. Наверняка, есть объективные причины, почему родне не навещают усопшего, — поделилась мнением Лариса Владимировна.

Директор Центра муниципальных услуг Игорь Сысоев рассказал, что найти захоронение можно, но если бердчанин скончался после 2000 года. В ЦМУ существует книга учета, где записаны дата смерти, имя покойного и квартал места захоронения.

-Чтобы не искать могилы покойных родственников, нужно почаще навещать их, поминать. Ухаживать за оградкой, скашивать траву. А не навещать родных спустя пять лет после их смерти, плутая по кладбищу.Тогда и проблемы такой не будет, — резюмировал Игорь Иванович.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что из разных уголков России звонят в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» желающие найти могилы своих родных на виртуальном бердском кладбище. Но сайт http://fond-memory.ru оказался закрытым.

Виртуальное бердское кладбище действительно закрылось. Все дело в деньгах, заявил «Курьер. Среда. Бердск» его создатель Александр Лыков.

Сайт заработал 22 сентября 2017 года. На нем можно было найти могилы людей, похороненных до 2010 года. Предполагалось, что все обновления базы будут платными, поскольку это затратная часть. Открыть сайт для доступа просили не только бердчане, но и новосибирцы, искитимцы и линевцы.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Александр Лыков, он закрыл виртуальное кладбище в 2017 году. Но пару месяцев назад снова «пошла волна» с предложениями, в том числе коммерческими возобновить работу сайта.

По его оценке, на развитие и содержание сайта, создание мобильного приложения, пополнение базы данных требуется 1,5 млн рублей. Автор проекта убежден, что прежде всего виртуальное кладбище должно заинтересовать местную власть.

— Россия активно переходит на цифру. Есть постановление правительства об оцифровке кладбищ. Думаю, городской администрации мой проект очень пригодился бы, — полагает Александр.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров приветствует инициативу Лыкова. Но заявляет, что виртуальное кладбище не является приоритетным. Он напомнил, что несколько лет назад Геннадий Кульков, первоначально работавший с Александром Лыковым, дважды получал гранты на создание «электронной схемы» кладбища. Позже пути Лыкова и Кулькова разошлись.

— Вопрос, конечно, надо прорабатывать. У администрации много планов. Есть приоритетные, можно сказать, горячие. Понятно, что любое доброе дело несет позитив. Я за это. Но к сожалению, у нас нет возможностей воплотить все. Впрочем, со счетов виртуальное кладбище мы не сбрасываем, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.