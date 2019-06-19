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Собираемся менять батареи отопления: помогите советом

Помогите добрым советом и определиться с фирмой.

19.06.2019 8 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
Горожане, собираемся менять батареи отопления. Помогите добрым советом и определиться с фирмой. Заранее спасибо.


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(8) Комментариев

  1. crash

    Какой добрый совет хотите услышать? Удачи что-ли.

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  2. Аноним

    Самый просто способ, обратиться в УК. Обязательно возьмите акт выполненных работ и чек, если зимой затопите соседей, это вам очень пригодиться.

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    • a.danilov

      можно ещё гражданскую ответственность застраховать(хотя бы на первый год). Стоит копейки.

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      • Аноним

        есть реальный опыт применения этих страховок?
        А то обычно там условия такие, что получить компенсацию просто нереально.

        P.S. Сужу по гарантиям на телефоны от падений и разбития экрана, которые впихивают всеми силами в салонах связи — шляпа полнейшая.

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        • a.danilov

          да, есть. Не у меня, но у знакомых.
          Нормальные там «условия». И, с выплатами проблем нет. Нюансы по выплатам есть только для тех кто получает возмещение по страховому случаю.

          Я бы лично застраховал на первый(тестовый так сказать) год. А дальше уже можно и подумать продлять или отказаться.

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    • Аноним

      Обращаться в УК надо обязательно. По закону, замена каких-либо составляющих в системе отопления должна быть согласована с УК, так как это связано с общей системой отопления.Специалисты УК укажут и рассчитают все данные теплоснабжения – установленная мощность, размер теплоносителя, его температура и число присоединенных обогревательных агрегатов. Дадут разрешение.
      Собственников, производивших замену батарей в своих квартирах без согласования вопроса с ЖЭКом или УК, законно могут обязать за их личный счет вернуть систему отопления в былой вид — установить агрегаты расчетной мощности.

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  3. Аноним

    Совет простой: берите биметалл.
    Нынче все производители примерно одинаковы, поскольку на одних заводах производятся — дальше маркетинг.
    Единственная разница:
    — есть батареи, которые идут сразу с заводов с заданным количеством секций
    — а есть собранные уже в магазинах. То есть продавцы собирают для вас нужное количество секций из тех, что с завода идут.
    Вот второй вариант я бы не советовал из-за отсутствия гарантий и вообще человеческого фактора.

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  4. Аноним

    заменил свои старые чугунные батареи на биметаллические. Преимущества:
    — красить не нужно
    — вес небольшой
    — размеры компактные
    — вид современный
    — теплоотдача -190 вт/секция (чугунная -135 вт/секция)
    При замене обязательно врезать вентиль и байпас.
    Покупал в интернет-магазине с доставкой.
    Сантехник знакомый устанавливал. Нареканий нет уже 5 лет. =)

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