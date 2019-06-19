Собираемся менять батареи отопления: помогите советом

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Какой добрый совет хотите услышать? Удачи что-ли.
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Самый просто способ, обратиться в УК. Обязательно возьмите акт выполненных работ и чек, если зимой затопите соседей, это вам очень пригодиться.
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можно ещё гражданскую ответственность застраховать(хотя бы на первый год). Стоит копейки.
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есть реальный опыт применения этих страховок?
А то обычно там условия такие, что получить компенсацию просто нереально.
P.S. Сужу по гарантиям на телефоны от падений и разбития экрана, которые впихивают всеми силами в салонах связи — шляпа полнейшая.
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да, есть. Не у меня, но у знакомых.
Нормальные там «условия». И, с выплатами проблем нет. Нюансы по выплатам есть только для тех кто получает возмещение по страховому случаю.
Я бы лично застраховал на первый(тестовый так сказать) год. А дальше уже можно и подумать продлять или отказаться.
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Обращаться в УК надо обязательно. По закону, замена каких-либо составляющих в системе отопления должна быть согласована с УК, так как это связано с общей системой отопления.Специалисты УК укажут и рассчитают все данные теплоснабжения – установленная мощность, размер теплоносителя, его температура и число присоединенных обогревательных агрегатов. Дадут разрешение.
Собственников, производивших замену батарей в своих квартирах без согласования вопроса с ЖЭКом или УК, законно могут обязать за их личный счет вернуть систему отопления в былой вид — установить агрегаты расчетной мощности.
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Совет простой: берите биметалл.
Нынче все производители примерно одинаковы, поскольку на одних заводах производятся — дальше маркетинг.
Единственная разница:
— есть батареи, которые идут сразу с заводов с заданным количеством секций
— а есть собранные уже в магазинах. То есть продавцы собирают для вас нужное количество секций из тех, что с завода идут.
Вот второй вариант я бы не советовал из-за отсутствия гарантий и вообще человеческого фактора.
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заменил свои старые чугунные батареи на биметаллические. Преимущества:
— красить не нужно
— вес небольшой
— размеры компактные
— вид современный
— теплоотдача -190 вт/секция (чугунная -135 вт/секция)
При замене обязательно врезать вентиль и байпас.
Покупал в интернет-магазине с доставкой.
Сантехник знакомый устанавливал. Нареканий нет уже 5 лет.
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