До 76 лет вырастет продолжительность жизни к 2035 году в Бердске

Согласно прогнозу Росстата, выполненному до 2035 г. по среднему варианту от базы на начало 2018 г., численность населения Новосибирской области будет расти на протяжении всего прогнозируемого периода, пишет Новосибирскстат.

Прогноз предполагает увеличение численности населения области до 3076,3 тыс. человек к концу периода. В целом численность населения возрастет на 288,2 тыс. человек (на 10%). Городское население увеличится на 376,5 тыс. человек, или на 17%, сельское – уменьшится на 88,3 тыс. человек, или на 15%. К 2036 г. доля городских и сельских жителей в общей численности населения области составит, соответственно, 84% и 16%. В настоящее время, согласно утвержденным данным, по состоянию на начало 2019 г. это соотношение составляет 79% и 21%.

Исходя из условия сохранения сложившихся тенденций рождаемости и смертности, Росстат разработал сценарные предпосылки коэффициента суммарной рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной за весь детородный период) и ожидаемой продолжительности жизни (сценарная переменная для смертности).

Прогнозируется, что суммарный коэффициент рождаемости в области увеличится на 6% и составит в среднем 1,76 рождений на одну женщину репродуктивного возраста. И у городских, и у сельских женщин этот показатель повысится на 6%. В сельской местности на протяжении всего периода будет наблюдаться режим расширенного воспроизводства (при простом воспроизводстве коэффициент составляет 2,15 рождений), а в городской местности, как и в целом по области – режим суженного воспроизводства, т.е. каждое новое поколение будет меньше предыдущего. К 2035 г. суммарный коэффициент рождаемости сельских жителей составит 2,41 рождений против 1,63 у городских.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни возрастет на 4 года – с 72 лет в 2019 г. до 76 в 2035 г. Повышение прогнозируется в городской и сельской местности, как у мужчин, так и у женщин до конца периода. В целом по области у мужчин она увеличится на 4,7 года (с 66,7 до 71,4 года), у женщин – на 2,5 года

(с 77,2 до 79,7 года). Разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами снизится с 10,5 лет в 2019 г. до 8,3 года в 2035 г.

Прогноз предполагает ухудшение основных показателей естественного движения населения. При сокращении рождаемости и росте смертности будет наблюдаться нарастание естественной убыли населения до 2032 г., далее убыль начнет сокращаться и к 2035 г. достигнет значения в -3,8‰. Естественная убыль прогнозируется на весь период до 2035 г.

Предполагается, что миграционный прирост сохранится в течение всего прогнозируемого периода, за счет него область к 2036 г. получит суммарно 209 тыс. человек. Таким образом, согласно прогнозу, численность населения области будет расти только благодаря миграции. Миграционный прирост будет полностью компенсировать естественную убыль.

На фоне роста общей численности населения области за весь прогнозируемый период предполагается сокращение числа детей и подростков на 13%, рост трудового потенциала на 4% и лиц старше трудоспособного возраста на 11%. В результате стабильного роста числа лиц старше трудоспособного возраста процесс демографического старения в области заметно ускорится. Превышение численности лиц данной возрастной категории над численностью детей и подростков составит 1,7 раза.

Официальный прогноз демографического развития Новосибирской области, выполненный до 2035 г., предполагает:

— рост общей численности населения области;

— нарастание естественной убыли населения при сокращении рождаемости и росте смертности;

— рост средней продолжительности жизни всех категорий населения, рост суммарного коэффициента рождаемости;

— незначительный рост численности лиц рабочих возрастов;

— увеличение числа и доли пожилых людей, т.е. ускорение процесса демографического старения населения;

— общий рост демографической нагрузки на трудоспособное население.