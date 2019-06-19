Фото: Сезонное озеро на перекрёстке напротив ТЦ Орбита возвращено жителям Микрорайона

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Добрый день. Сезонное озеро на перекрёстке напротив ТЦ Орбита было возвращено жителям микрорайона.

Недавно был отремонтирован участок дороги на пересечении ул. Лунной и ул. Космической. Реконструкция самого перекрёстка ещё не закончена, но ремонт проезжей части по всей видимости уже окончен. Стало ли дорожное покрытие лучше, а сам перекрёсток опрятнее? Безусловно! Но, по старой традиции, не обошлось и без ложки дёгтя.

Дело в том что данный перекрёсток десятилетиями мучился от потопов во время летних ливней и весеннего таянья снегов. Без всяких преувеличений: от бордюра, до бордюра разливалось озеро, иногда на насколько часов, а весной и до нескольких недель. Из-за этого пешеходы теряли возможность пользоваться перекрёстком, а асфальтовое покрытие за один сезон приходило в негодность. Постепенно с ситуацией боролись, и в прошлом году эту проблему решили окончательно! (спасибо за это наверно нужно сказать властям города? — в общем всем причастным от жителей: Спасибо!).

Но не долго музыка играла. В этом году перекрёсток был реконструирован, и уже после реконструкции проблема образования озера вернулась. Небольшие ливни вызывают серьёзные разливы воды там же где и раньше. В довесок пару слов о том, что вода начала скапливаться там где её раньше не было. Некоторые ливнёвки сделаны «в лучших традициях», видимо с прицелом на ремонт покрытия через 1-2 года (весной и осенью, когда вода не уходит, а стоит на дорожном покрытии, она его очень быстро уничтожает).

Прошу заметить, что фото разлива на перекрёстке ул. Лунная и ул. Космической, было сделано через несколько часов после окончания ливня. Как пользоваться таким перекрёстком пешеходам? Так же прикрепляю фото «гениально» сделанной ливнёвки на том месте где раньше всё было «ок» (смысл её существования видимо в приближении подряда на ремонтные работы).

Что с этим делать городу и жителям?