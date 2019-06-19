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Фото: Сезонное озеро на перекрёстке напротив ТЦ Орбита возвращено жителям Микрорайона

Прошу заметить, что фото разлива на перекрёстке ул. Лунная и ул. Космической, было сделано через несколько часов после окончания ливня.

19.06.2019 3 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Константин:

Добрый день. Сезонное озеро на перекрёстке напротив ТЦ Орбита было возвращено жителям микрорайона.

Недавно был отремонтирован участок дороги на пересечении ул. Лунной и ул. Космической. Реконструкция самого перекрёстка ещё не закончена, но ремонт проезжей части по всей видимости уже окончен. Стало ли дорожное покрытие лучше, а сам перекрёсток опрятнее? Безусловно! Но, по старой традиции, не обошлось и без ложки дёгтя.

Дело в том что данный перекрёсток десятилетиями мучился от потопов во время летних ливней и весеннего таянья снегов. Без всяких преувеличений: от бордюра, до бордюра разливалось озеро, иногда на насколько часов, а весной и до нескольких недель. Из-за этого пешеходы теряли возможность пользоваться перекрёстком, а асфальтовое покрытие за один сезон приходило в негодность. Постепенно с ситуацией боролись, и в прошлом году эту проблему решили окончательно! (спасибо за это наверно нужно сказать властям города? — в общем всем причастным от жителей: Спасибо!).

Но не долго музыка играла. В этом году перекрёсток был реконструирован, и уже после реконструкции проблема образования озера вернулась. Небольшие ливни вызывают серьёзные разливы воды там же где и раньше. В довесок пару слов о том, что вода начала скапливаться там где её раньше не было. Некоторые ливнёвки сделаны «в лучших традициях», видимо с прицелом на ремонт покрытия через 1-2 года (весной и осенью, когда вода не уходит, а стоит на дорожном покрытии, она его очень быстро уничтожает).

Прошу заметить, что фото разлива на перекрёстке ул. Лунная и ул. Космической, было сделано через несколько часов после окончания ливня. Как пользоваться таким перекрёстком пешеходам? Так же прикрепляю фото «гениально» сделанной ливнёвки на том месте где раньше всё было «ок» (смысл её существования видимо в приближении подряда на ремонтные работы).

Что с этим делать городу и жителям?

Фото: Сезонное озеро на перекрёстке напротив ТЦ Орбита возвращено жителям Микрорайона

Несколько часов прошло после ливня

Фото: Сезонное озеро на перекрёстке напротив ТЦ Орбита возвращено жителям Микрорайона

 


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(3) Комментариев

  1. Владимир Ильич

    Да, и это всё при том, что делают КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт.
    В.Н. Захарову хоть в глаза лей воду, всё божья роса.

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  2. Аноним

    судя по фото:
    1. наклон асфальта правильно сделан — вода собирается в нужном месте. Глупо делать ровной площадку — воду ведь уводить надо, а не размазывать.
    2. в указанном месте есть колодец приема воды — все хорошо и правильно

    А вот про время непонятно: слишком долго уходит или в чем проблема?
    Или засор ливневки?
    Или автор хочет чтобы площадь дождеприемника больше была?
    Пояснили бы чем конкретно недовольны и что предлагаете.

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    • Аноним

      В статье внятно написано что фото сделано через несколько часов после ливня. По вашему мнению, какое количество часов после дождя можно считать приемлемым, чтобы люди могли начать пользоваться пешеходным переходом без сапогов, и опасности быть облитым с ног до головы?

      по фоту 2 вы меня вообще поражаете — видно же что вода в колодец не уходит, разлившись метровой лужей. А вы пишите «есть колодец приема воды — все хорошо и правильно» — не могу понять, вы лично устанавливали этот колодец? вы как-то ответственны за эту «порнографию»? Постыдились бы

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