Спиливать аварийные деревья без собрания жителей поручил мэр Бердска

После шторма, когда ветер повалил несколько деревьев, в том числе и на автомобиль, проблему с аварийными деревьями поднял на совещании чиновников мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Если специалисты дают заключение, что дерево аварийное, то проведение собрания с жителями по этому поводу я считаю излишним. На приеме житель Бердска правильно сказал: «Когда ситуация с сосульками на кровле, мы же не проводим собрание, убирать сосульки или нет». Если дерево аварийное, и оно находится возле детской игровой площадки или парковки транспортных средств, если вы, специалисты, даете даете заключение, что оно аварийное, нужно ставить в известность жителей, что оно проблемное. А то что жители не провели собрание — это оправдание, — обратился к подчиненным Евгений Шестернин.

Напомним, житель дома №3 по ул. Герцена Юрий Снегуров заверил «Курьер. Среда. Бердск», что аварийные деревья в их дворе угрожают жизни и здоровью прохожих. Поэтому бердчанин обратился в УК с просьбой организовать комиссию по оценке аварийных деревьев. Такая комиссия была создана. Она провела оценку и признала аварийными несколько деревьев, подлежащих спилу.

Бердчанин уверен, что аварийными деревьями должны заниматься либо УК, либо структурное подразделение горадминистрации. Жилищный кодекс гласит, что за все работы и услуги по содержанию несет ответственность УК, договор управления предусматривает обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, сохранность общего имущества физических и юридических лиц и противопожарной безопасности, подчеркнул Юрий Владимирович. Он сравнил аварийные деревья с сосульками. Ведь никто не спорит, что сосульки должна убирать УК, пояснил пенсионер.

Юрий Снегуров отправился в прокуратуру и подал заявление прокурору Бердска с просьбой разобраться в вопросе с аварийными деревьями.

Евгений Шестенин отметил на совещании, что практика показывает, когда большие ветровые нагрузки, аварийные деревья выворачивает.

Необходимо проанализировать ситуацию и построить форму работы по аварийным деревьям, особенно там, где проходит благоустройство дворовых территорий, чтобы не получилось так, что где кладут асфальт, протом вскрывать вместе с асфальтом и дерево убирать, — подчеркнул мэр.