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Трамп идет на второй срок

Трамп продолжил идеологическую линию, выбранную в прошлой кампании. Он хочет, чтобы главным для Америки стали «ее собственные граждане».

19.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Трамп идет на второй срок

Трамп официально начал предвыборную кампанию

Президент Дональд Трамп официально начал подготовку к выборам 2020 года встречей со своими сторонниками в городе Орландо, штат Флорида, сообщило в среду агентство Associated Press.

Трамп продолжил идеологическую линию, выбранную в прошлой кампании. Он хочет, чтобы главным для Америки стали «ее собственные граждане». Выступая перед сторонниками, он напомнил, что выборы 2016 года стали «великим политическим сдвигом» и «определяющим моментом американской истории».
Вице-президент Майк Пенс выразился более прямо: «Мы здесь по единственной причине, и причина эта такова: Америке нужно еще четыре года президентства Дональда Трампа».

Дональд Трамп объявил о желании переизбраться на второй срок в день своей инаугурации, 20 января 2017 года. Первую встречу со сторонниками он провел уже в феврале 2017 в городе Мельбурн, штат Флорида.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Трамп уж очень эксцентричный, даже для США. В первый раз он пролез на хайпе, а вот на счёт второго срока, есть большие сомнения, можно вылететь как пробка, это вам не «выборы» в другой известной стране, где всё схвачено — подмазано и результат известен заранее ;)

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