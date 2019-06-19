Трамп идет на второй срок

Президент Дональд Трамп официально начал подготовку к выборам 2020 года встречей со своими сторонниками в городе Орландо, штат Флорида, сообщило в среду агентство Associated Press.

Трамп продолжил идеологическую линию, выбранную в прошлой кампании. Он хочет, чтобы главным для Америки стали «ее собственные граждане». Выступая перед сторонниками, он напомнил, что выборы 2016 года стали «великим политическим сдвигом» и «определяющим моментом американской истории».

Вице-президент Майк Пенс выразился более прямо: «Мы здесь по единственной причине, и причина эта такова: Америке нужно еще четыре года президентства Дональда Трампа».

Дональд Трамп объявил о желании переизбраться на второй срок в день своей инаугурации, 20 января 2017 года. Первую встречу со сторонниками он провел уже в феврале 2017 в городе Мельбурн, штат Флорида.

Источник: Интерфакс