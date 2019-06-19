Яркая радуга выглянула из леса на розовом небе в Бердске

Красивейшее явление могли наблюдать бердчане вечером 18 июня. После вечернего дождя над микрорайоном Раздольным раскинулась огромная и очень яркая радуга. Прохожие останавливались, разглядывая красивое природное явление. Кто-то фотографировал.

Раадуга — атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, наблюдаемое при освещении Солнцем или Луной множества водяных капель. Радуга выглядит как разноцветная дуга или окружность, составленная из цветов спектра видимого излучения от внешнего края: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Это те семь цветов, которые принято выделять в радуге в русской культуре, но следует иметь в виду, что на самом деле спектр непрерывен, и его цвета плавно переходят друг в друга через множество промежуточных оттенков.

Для наблюдателя на земле радуга обычно выглядит как дуга окружности, чем ниже Солнце над горизонтом, тем ближе дуга к половине окружности, а высота верхушки радуги над землёй — к 42 градусам. Чем выше точка наблюдения, тем дуга полнее, Например, с самолёта можно увидеть и полную окружность. Приблизиться к радуге, как и к горизонту, нельзя.