КС: не имеют права запрещать митинги власти не определившим формы обеспечения порядка

Конституционный суд России запретил органам власти отказывать в проведении публичных мероприятий, немотивированно ссылаясь на то, что их организаторы не определили формы и методы обеспечения общественного порядка, передаёт корреспондент РИА Новости.

По оценке КС, тот факт, что организатор публичного мероприятия указал в уведомлении способы обеспечения общественного порядка, которые, по мнению властей, не отвечают требованиям законодательства, «ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления».

«По результатам данного рассмотрения он обязан направить организатору мотивированные предложения об изменении (дополнении, уточнении) таких форм и методов, и в случае принятия им этих предложений – не препятствовать проведению заявленного публичного мероприятия», — говорится в материалах суда.

КС отметил, что организатор публичного мероприятия вправе обратиться в суд, если не урегулирует с органами власти вопрос о формах и методах обеспечения порядка и оказания медпомощи. Суды, в свою очередь, обязаны «объективно и всесторонне исследовать… оправданность предложений об изменении указанных организатором форм и методов».

Рассматривать соответствующие споры суды должны в максимально короткий срок до даты проведения мероприятия, указал Конституционный суд, направив на пересмотр дело заявителя — общественного активиста Валерия Тетерина.

Жалоба Тетерина

Тетерин, планируя митинг 9 сентября 2018 года в предполагаемом составе 350 участников и демонстрацию 7 октября с предполагаемой численностью 100 участников, заблаговременно уведомил об этом администрацию Иркутска. Уведомления гражданина были возращены без рассмотрения как не соответствующие требованиям законодательства о публичных мероприятиях.

Организатору митинга было указано, что он не определил формы и методы обеспечения общественного порядка, и суды, куда обратился заявитель, поддержали эту позицию. Согласно материалам Конституционного суда, в соответствующих судебных решениях говорится, что предполагавшееся информирование участников митинга о телефонных номерах полиции и скорой помощи не представляет собой конкретных мер по обеспечению общественного порядка и организации медицинской помощи и не может служить надлежащей гарантией безопасности жизни и здоровья людей.

Как отмечается в материалах КС, заявитель усмотрел в оспариваемых законоположениях неопределенность, позволяющую органам власти «произвольно определять, соответствует ли уведомление о проведении публичного мероприятия требованиям, предъявляемым к указанию форм и методов обеспечения общественного порядка и организации медицинской помощи».

Не перекладывайте ответственность

По жалобе Тетерина КС проверил конституционность пятого пункта четвертой части статьи 5 и шестого пункта третьей части статьи 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Во вторник суд вынес постановление.

Как отмечается в материалах КС, организатор мероприятия, который указывает в соответствующем уведомлении формы и методы обеспечения общественного порядка и организации медицинской помощи, «в определенной степени оказывается вовлеченным в поддержание общественного порядка и безопасности граждан в пределах имеющихся у него возможностей».

При этом, как указал Конституционный суд, «основную ответственность за правопорядок и безопасность должны принимать на себя органы исполнительной власти субъектов РФ или местного самоуправления или их уполномоченные представители и представители органов внутренних дел».

«Следовательно, при рассмотрении органом власти уведомления о проведении публичного мероприятия должны быть исключены любые попытки возложения на организатора заявленного публичного мероприятия подобных обязанностей. Схожий подход к соотношению ответственности организатора публичного мероприятия и уполномоченных субъектов власти за сохранение мирного характера его проведения применяет и ЕСПЧ», — добавляется в материалах суда.

Источник: РИА Новости