КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3ю квартиру Комсомольская 24
Продам 2-ю квартиру
Продам 2к.кв. в зеленой зоне города!
Срочно продам квартиру в тихом центре!
Продам 3-ю
Продам шикарную 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Частный сектор обложат курортным сбором

МВД: «Своих» будем жестко наказывать за провокации с наркотиками

Дрожь заколотила Меркель во время встречи с Зеленским

«Меня хотят изнасиловать» бормотал мужчина в красной майке в центре Бердска

До 76 лет вырастет продолжительность жизни к 2035 году в Бердске

Спиливать аварийные деревья без собрания жителей поручил мэр Бердска

Трамп идет на второй срок

Унесло на резиновой лодке в Обское море рыбака из Бердска

Яркая радуга выглянула из леса на розовом небе в Бердске

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


МВД: «Своих» будем жестко наказывать за провокации с наркотиками

Активно обсуждать возможность смягчения наказания по «наркотической» 228-й статье УК РФ стали, в том числе и законодатели, в связи с резонансным делом журналиста Ивана Голунова.

19.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
МВД: Своих будем жестко наказывать за провокации с наркотиками

МВД будет жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Министерство внутренних дел России будет принимать самые жесткие меры к своим сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе доказательств, заявил журналистам первый замглавы ведомства Александр Горовой.
«Сегодня действительно был повод по определённой ревизии 228 статьи в сторону возможного смягчения санкции. Но это надо оценивать очень комплексно… Те кто говорят, что была провокация с доказательной частью, — мы однозначно будем принимать самые жёсткие меры по отношению к сотрудникам, которые это делали», — сказал Горовой.
Активно обсуждать возможность смягчения наказания по «наркотической» 228-й статье УК РФ стали, в том числе и законодатели, в связи с резонансным делом журналиста Ивана Голунова.
Горовой отметил, что к обсуждению следует привлечь родителей, чьи дети пострадали от употребления наркотиков, «воровали и уносили из семьи где-то и последнее». Говоря о санкциях по 228-й статье, он напомнил, что МВД лишь согласует выработанные в процессе диалога предложения.
«А какова должна быть санкция? Мы не являемся субъектом законодательной инициативы, мы согласуем или не согласуем те предложения, которые вырабатываются в процессе обмена с другими федеральными органами исполнительной власти, общественностью. И не зря сейчас все проекты федеральных законов вывешиваются для всеобщего обозрения и ревизии того или иного мнения с населением нашей страны. Именно такой подход я и поддерживаю. Две стороны должны участвовать в этом основном диспуте», — заключил Горовой.
Голунова сначала задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Рыбака унесло в открытое море из-за сломанного мотора в Бердске Бесплатные объявления Бердска и Искитима Частный сектор обложат курортным сбором

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика