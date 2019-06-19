Не скосил траву? Не убрал мусор? Тебя лишат земли!

Минэкономразвития разработало механизм изъятия участков за нарушение правил пожарной безопасности, в частности за нескошенную траву и мусор. Нельзя будет забрать лишь землю, находящуюся в ипотеке или принадлежащую банкроту.

Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности. Предложенные поправки в Земельный кодекс и закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Независимая антикоррупционная экспертиза продлится до 4 июля.

Документы разработаны в соответствии с указом Владимира Путина от 26 апреля 2019 года «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края». Этой весной пожары в Забайкалье уничтожили около ста жилых домов, травмы получили более 30 человек, потерпевшими были признаны 645 человек, ущерб оценивался почти в 600 млн руб.

Исполнение требований пожарной безопасности «не требует значительных временных и материальных затрат» от владельцев земельных участков, тогда как несоблюдение же правил может быть опасно для жизни, здоровья и имущества людей, следует из пояснительной записки к одному из законопроектов.

Сейчас за нарушение требований пожарной безопасности граждан могут оштрафовать максимум на 5 тыс. руб. — например, за сжигание сухой травы в лесу. Штрафы для юрлиц варьируются от 100 тыс. до 1 млн руб. в зависимости от тяжести нарушения.

Счет на тысячи

В 2018 году от пожаров в России погибли 7 909 человек и пострадали 9 642 человека, констатирует в своих материалах МЧС России. Это больше прогнозируемых показателей министерства на 1 и 9% соответственно.

В пресс-службе МЧС не смогли оперативно прокомментировать инициативу Минэкономразвития.

У кого могут изъять земельный участок

Законопроект касается всех категорий частных владельцев участков: собственников, арендаторов, а также тех, у кого участок находится в бессрочном пользовании, безвозмездном пользовании или принадлежит на праве пожизненного наследуемого владения.

Новая мера не коснется только двух случаев: изъять участок не смогут, если он является предметом ипотеки и если его собственник проходит процедуру банкротства.

Исключение для ипотеки сделано по аналогии с положениями закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», уточнил представитель Минэкономразвития. Такой подход учитывает законные интересы залогодержателя земельного участка и защищает предмет залога от отчуждения на публичных торгах.

За что планируется изымать землю

Минэкономразвития не прописало в законопроектах, за какие именно нарушения можно будет изъять участок: планируется, что перечень нарушений будет определен в специальном акте правительства. При этом в сводном отчете к предложенным поправкам перечисляются следующие нарушения: «сжигание пожнивных остатков, зарастание земельного участка сорной растительностью, накопление бытовых отходов» и т.п.

К нарушениям могут отнести сжигание любых горючих материалов в непосредственной близости от леса, лесных насаждений или чужих земельных участков с жилыми домами, предполагает партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков. К типичным нарушениям можно отнести выполнение работ с открытым огнем на торфяниках, заправку двигателей горючим на лесной территории, добавляет руководитель практики международного арбитража и разрешения споров юридической группы «Парадигма» Марат Хасанов.

Как будут отбирать землю

Изымать участки будут не сразу, как только увидят на них заросли или мусор, следует из документов. Сначала органы государственного пожарного надзора должны будут найти нарушения и выдать владельцу участка предписание, чтобы их исправить. На исправление дается шесть месяцев. Если за полгода ситуация не изменилась, то изымать участок будут через суд.

Иски об изъятии будут подавать органы местного самоуправления. Планируется, что в течение полугода после изъятия участок будет продан на публичных торгах. При этом новый собственник должен будет привести землю в порядок, чтобы она соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Если торги не состоялись в первый раз, их устроят еще раз, снизив цену на 20%. Средства, вырученные от продажи участка, за вычетом расходов на кадастровые работы, оценку участка и торги получит бывший собственник земли.

Какие риски несет законопроект

Заросшие, захламленные и замусоренные участки действительно зачастую становятся опасны для соседей и угрожают пожарной безопасности, признает зампредседателя Московского союза садоводов Полина Тришина. Она констатирует, что уже существующие законы, связанные с изъятием неиспользуемых участков, сейчас практически не работают.

Сейчас можно изъять у собственника землю, если она используется не по целевому назначению, если на участке зафиксирован самострой, а в случае сельхозземель — если ее использование снижает плодородие.

Если новая инициатива в отношении заброшенных участков будет работать, это в целом неплохо, считает Тришина. Однако она опасается, что в каких-то случаях составление акта органа государственного пожарного надзора может стать узаконенной формой рейдерства со стороны государства и заинтересованных лиц. Законопроект может породить множество новых злоупотреблений должностных лиц органов государственной или муниципальной власти, сопряженных с коррупцией и новым видом давления на предпринимателей, согласен Павел Ивченков.

Важно прописать механизм защиты прав собственников, которые по объективных причинам не смогут в течение полугода привести участок в порядок и не смогут ходить в суд либо направить туда своего представителя, отмечают в Московском союзе садоводов.

Для классического гражданского права идея борьбы с пожарами путем использования института изъятия земельного участка и продажи его с торгов является чужеродной, рассуждает Хасанов. По его словам, в законодательствах как России, так и зарубежных стран для этих целей используются «деликтные иски» — иски о возмещении вреда, которые предъявляют граждане и организации к компании, нарушившей законодательство.

Впрочем, юрист обращает внимание на то, что в текстах поправок уже заложены возможности обойти закон. Ни инициирование процедуры банкротства, ни передача участка в ипотеку не требует особых усилий для компаний и граждан, отмечает Хасанов. В документах не конкретизировано, в какой момент может быть зарегистрирована ипотека или какая должна быть процедура, для того чтобы участок был освобожден от изъятия.

Источник: РБК