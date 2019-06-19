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Тополиный пух переносит опасную для аллергиков пыльцу в Бердске

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Тополиный пух переносит опасную для аллергиков пыльцу в Бердске

Страдающим аллергией на цветущие травы нужно носить назальные фильтры или пользоваться блокаторами. От горящего пуха могут вспыхнуть машины.

19.06.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев
 
Тополиный пух переносит опасную для аллергиков пыльцу в Бердске

В этом году коробочки с пухом созрели в начале июня

Время тополиного пуха можно назвать завораживающим, ведь это как будто идет снег летом. Но вся эта красота сопряжена с побочными явлениями. Пух забивается в нос и глаза и вызывает неприятные ощущения. А у аллергиков так и вовсе беда — начинается обострение болезни.

Помогут блокаторы

Сам по себе тополиный пух не опасен для аллергиков. Но он переносит пыльцу луговых трав и злаков. Поэтому если у человека есть аллергия на луговые травы и злаки, то в период, когда летит пух, он будет чихать, у него появится коньюктивит, заложенность носа либо насморк, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» врач аллерголог Светлана Лутова.

— Если пациент говорит, что у него аллергия на тополиный пух, то на самом деле это не так. Пух как губка вбирает в себя аллергены трав и переносит их, — объясняет Светлана Леонидовна.

Чтобы защитить себя от неприятных симптомов аллергии, доктор советует использовать назальные фильтры или барьерные препараты (брызгать в нос). Можно носить маску. Но следует учесть, что она защищает только от крупных частиц.

Если во время тополиного пуха бердчане почувствуют впервые вышеперечисленные симптомы, не стоит сразу бежать в аптеку за противоаллергическими препаратами. Лучше обратиться за помощью к врачу, который определит, с каким заболеванием связаны симптомы и назначит нужное лечение.

Бердчане-аллергики, обострения заболевания у которых связаны с пыльцой трав, в период тополиного пуха должны помнить, что окна и форточки в доме, даже покрытые москитной сеткой, должны дополнительно завешиваться влажной пеленкой. Влажную уборку в доме в это время нужно проводить дважды в день. Приходя с улицы домой, переодеваться и умываться. Чтобы максимально убрать и смыть с себя пыльцу. То же следует делать и тем, кто живет с аллергиком в одной квартире.

Вспыхивает, как порох

В этом году бердские пожарные еще ни разу не выезжали на возгорание пуха. Хотя в прошлом году вызовов на места, где горел пух, было несколько, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» старший дознаватель бердского отдела надзорной деятельности Леонид Савицкий.

— Этой весной на уроках пожарной безопасности в школах я делал акцент и на то, какими последствиями может грозить подожженный тополиный пух. Пух моментально вспыхивает и огонь бежит по цепочке. Может добраться до автомобиля. И если под ним образовалась лужица какого-либо горючего вещества, то может произойти пожар. Я говорил и том, что дети могут сами пострадать, если начнут поджигать пух. Любой порыв ветра может направить огонь в их сторону и тогда не избежать ожогов, — объясняет Савицкий.

 

Пух разбрасывают «женщины»

Тополь черный — самая быстрорастущая древесная порода в зоне умеренного климата. Он широко используется при создании защитных посадок вокруг промышленных зон, вдоль транспортных и железнодорожных магистралей, по берегам рек и каналов, пишут на vitusltd.ru. Клейкие листочки тополя — прекрасные санитары. Они очищают воздух от пыли, сажи, а также от различных веществ, загрязняющих атмосферу. Зеленая крона каждого дерева задерживает десятки килограммов пыли. Эти деревья обогащают воздух города кислородом, выделяя его в большем количестве, чем другие. Однако есть и отрицательная сторона — это тополиный пух, досаждающий людям каждым летом, вызывая аллергию и астматические приступы.

Чтобы тополиный пух не причинял вреда, надо правильно садить эти деревьев. Тополь черный — порода ветроопыляемая и строго двудомная, то есть имеет мужские и женские экземпляры. Производители пуха — только женские деревья.

Для озеленения городов высаживать следует только мужские экземпляры, и тогда тополиной метели не будет.


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