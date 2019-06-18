Новый указатель: Из «Города бесов» превратился в «Город храбрых» Екатеринбург

Напомним, что известный российский журналист Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов». 21 мая в эфире «Вести FM» он пообещал «приехать в Ёбург, чтобы гонять там чертей». До этого, комментируя события в Екатеринбурге, он заявлял следующее: «И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш».
На Соловьева из-за слов о екатеринбуржцах-«бесах» подала жалобу в полицию жительница Екатеринбурга Евгения Чудновец. Кроме того, по поводу скандальных высказываний телеведущего обратился с заявлением в Генпрокуратуру РФ известный екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский.
Критика Соловьева последовала после стихийных выступлений в защиту сквера около Драмтеатра в Екатеринбурге, где планировали построить Храм святой Екатерины.
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Ну вот, — совсем другое дело!
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