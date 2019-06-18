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Новый указатель: Из «Города бесов» превратился в «Город храбрых» Екатеринбург

Журналист Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов», после чего неизвестные водрузили на дороге указатель «Город бесов».

18.06.2019 Фото: Twitter@thevillageek Один комментарий
 
Новый указатель: Из Города бесов превратился в «Город храбрых» Екатеринбург

Табличку «Город храбрых» установили на въезде в Екатеринбург

Неизвестные установили новый дорожный знак с надписью «Город храбрых» установили на въезде в Екатеринбург. Через короткое время табличку убрали. Ищут причастных к установке лиц.

Нарушителей могут привлечь к ответственности за «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

Ранее в Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью «Город бесов». За самовольную установку знаков на дороге предусматривается штраф до десяти тысяч рублей.

Ранее на въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов», писал Курьер.Среда.Бердск.

Напомним, что известный российский журналист Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов». 21 мая в эфире «Вести FM» он пообещал «приехать в Ёбург, чтобы гонять там чертей». До этого, комментируя события в Екатеринбурге, он заявлял следующее: «И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш».

На Соловьева из-за слов о екатеринбуржцах-«бесах» подала жалобу в полицию жительница Екатеринбурга Евгения Чудновец. Кроме того, по поводу скандальных высказываний телеведущего обратился с заявлением в Генпрокуратуру РФ известный екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский.

Критика Соловьева последовала после стихийных выступлений в защиту сквера около Драмтеатра в Екатеринбурге, где планировали построить Храм святой Екатерины.

 

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ну вот, — совсем другое дело!

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