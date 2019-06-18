Усиленно готовится к «Прямой линии» президент Путин

Путин вторник и среду планирует посвятить подготовке к «Прямой линии»
Президент РФ Владимир Путин вторник и среду планирует посвятить подготовке к прямой линии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Прямая линия с Путиным начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня. Как сообщили ранее в эфире телеканала «Россия 24» со ссылкой на данные колл-центров, по состоянию на 9.00 18 июня к прямой линии с президентом поступило более 829 тысяч обращений.
«Президент в Москве, он готовит набор справочных материалов, которые присылают традиционно к этому мероприятию министерства и ведомства. Читает, при необходимости связывается с министрами, с руководителями различных органов власти, совещание с администрацией, в этом плане просто. И смотрит массив обращений граждан. Вот чем сегодня занимается президент, он в целом планирует этому посвятить полностью сегодняшний, завтрашний день. Сегодня есть еще пару внутренних мероприятий таких, тоже рабочих, непубличных», — сказал Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос, какие темы будут подниматься на прямой линии, Песков сказал: «Понятно, какие основные блоки тем превалируют в обращениях людей, они понятны». «Сейчас не буду говорить, но будет «прямая линия», там об этом речь зайдет. Я просто не хотел был заранее раскрывать все абсолютно нюансы», — заключил пресс-секретарь.
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Эй холопы, что вы себе позволяете, прекратите несанкционированное обращение к Государю! Сколько вам остолопам можно твердить, что больше трёх в нашей стране собираться нельзя! Немедленно всем разойтись! Кавказцам можно, а вам убогим русским и прочим нельзя.
В Москве полиция сорвала запись обращения жителей Люблина к Путину. В московском районе Люблино на юго-востоке города полицейские прибыли на место, где жители пытались записать обращение к Владимиру Путину, и потребовали от собравшихся разойтись. Об этом участники записи рассказали в видеоролике, опубликованном в понедельник на YouTube-канале «Рупор Москвы». По словам очевидцев, сотрудники полиции назвали собрание незаконным, хотя его участники так не считают. https://youtu.be/vfuj2i_jzww
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Появилась новая категория людей — пострадавшие от прямой линии с Путиным.
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Утром мажу бутерброд —
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна —
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?
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