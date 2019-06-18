Как оформить онлайн кредит на карту

Кроме этого там потребуется потратить много времени на заполнение анкеты, а также других документов и еще от 1 до 5 дней дожидаться решения о кредитовании, которое кстати не факт, что будет положительным. Избежать сложных банковских бюрократических процедур и существенно сократить время на оформление удастся, если обратиться за займом в микрофинансовую компанию.

Первой важной особенностью микрофинансовой организации, которая значительно ускоряет процесс оформления, является то, что у них удастся взять кредит онлайн на карту cashberry.com.ua. То есть будущему заемщику, чтобы получить займ даже не нужно будет никуда идти. Он все сможет сделать, находясь в комфортных домашних условиях или в рабочем офисе либо в любом другом месте, где есть интернет. И кстати взять кредит на карту физическое лицо или частный предприниматель может, находясь в супермаркете, когда не хватает денег на покупку товаров.

Посетить официальный веб-сайт финкомпании и взять кредит онлайн в Киеве или в любом другом населенном пункте страны потенциальному заемщику удастся в любое время суток ежедневно. Благодаря чему клиент может обратиться за деньгами сразу же, когда возникнет такая необходимость, и ему не придется дожидаться начала рабочего дня, когда офисы начнут работу.

Получить кредит на карту в Украине в микрофинансовых организациях могут физические лица и частные предприниматели возрастом от 18 лет, которые проживают в Украине, имеют украинское гражданство. Причем для оформления им понадобиться всего лишь паспорт, идентификационный номер, именная банковская карта и гаджет с доступом в интернет.

Само оформление кредита в микрофинансовой организации не займет много времени – от силы минут 20-30. Потенциальному заемщику, чтобы получить кредит на карту нужно только посетить ее официальный веб-сайт. На главной страничке финкомпании потенциальному заемщику необходимо указать желаемую сумму займа и срок погашения. После ввода этих значений на экране появиться окончательная сумма и дата платежа. Если клиент сможет его выплатить своевременно, тогда есть смысл продолжать оформление. В противном случае следует уменьшить размер займа.

На следующем этапе потенциальный заемщик проходит процедуру регистрации, она предусматривает заполнение небольшой анкеты. В ней указывается информация о будущем клиенте: ФИО, идентификационный номер, реквизиты паспорта, адрес проживания и прописки, данные работодателя, среднемесячный уровень заработной платы. Микрофинансовые организации редко отказывают в оформлении займа. Основанием для отрицательного решения является:

неправдивая информация, указанная в анкете;

наличие больших объемов просроченной задолженности в разных банках.