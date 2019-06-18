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За шлепок по попе и царапины на лице 2-летнего мальчика оштрафуют частный детский сад в Бердске

Правоохранители убедились, что мама ребенка не выдумала побои у ребенка. Виновному лицу грозит административный штраф.

18.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: предоставлено Юлией Один комментарий
 
За шлепок по попе и царапины на лице 2 летнего мальчика оштрафуют частный детский сад в Бердске

Шлепок няни долго не сходил с тела ребенка

Подходит к концу прокурорская проверка частного детского сада «Совенок» в Бердске. 3 июня молодая мама Юлия рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что ее 2,5-летнего сына избили в саду. Прокурор Бердска Роман Сивак сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что побои подтвердились.

-В конце этой неделе помощник прокурора совместно с полицией проанализирует материалы дела и вынесет решение по итогам проверки. Возможно, виновное лицо понесет административное наказание, — резюмировал Роман Сивак сегодня, 18 июня.
Мама малыша Юлия сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что помощник прокурора Ольга Стулина вызывала ее на допрос и внимательно выслушала.

-Я заблокировала номер телефона Натальи Евгеньевны. Нам с ней беседовать не о чем. Ольга Жоржевна меня внимательно выслушала. Надеюсь, она вынесет справедливое решение, — подытожила Юлия.

Напомним, семья молодой пары недавно переехала в Бердск и поняла, что очередь в государственный детский сад получит не скоро. Малыша пристроили в частный детский сад по адресу ул. Пушкина, 10. Но он сгорел вместе с ритуальной службой. Перечитав все отзывы и рекомендации, выбор родителей пал на детский сад по адресу ул. Карла Маркса, 21 под названием «Совенок».

— Отзывы были очень хорошие, поэтому мы и пошли туда. Проходили всего неделю на неполный день. Он хорошо кушал, спал и играл с детками. Я забрала сына, а приехав домой, была шокирована — на попе был свежий след от шлепка, ссадины на шее и руке. Мы сразу же прошли медицинское освидетельствование, врач сказал, что это шлепок от взрослой руки. Мы тут же написали заявление в полицию, — сообщила Юлия.
Девушка рассказала воспитателю и владельцу детского сада Наталье о случившемся сразу же, как раздела дома ребенка. Воспитатель же сама была шокирована новостью и пообещала разобраться с няней.

— Я работаю 15 лет. Таких случаев никогда не было. Я в шоке. Няня дорабатывает два дня и уходит. Я ее уволила. Мне неприятна эта ситуация, ведь меня не было в садике всего 1,5 часа. Все детки ко мне тянутся, не хотят уходить из сада. Родители меня знают, я бы никогда такого не позволила себе и своим сотрудникам. Ребенок после сна сходил на горшочек, я его одела и передала маме. Каких-либо побоев не заметила, мальчик был в штанишках. Да и настроение у него было хорошее, он не плакал. Я расстроена до слез, — прокомментировала ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» владелица детского сада Наталья.
Юля сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что ей позвонила няня сада Оксана и призналась в содеянном. При этом укорила девушку в том, что та написала заявление на владелицу «Совенка».
— Мне позвонила няня и сходу сказала: «Я ударила вашего ребенка». К сожалению, мне не удалось записать этот разговор на диктофон. Но мне это показалось странным. Хочется предостеречь родителей, чтобы они тщательно выбирали детский сад, а главное людей, работающих в нем, — обратилась к бердчанам Юлия.

О чем поговорили Юлия и Наталья Евгеньевна

Аудио предоставлено Юлией

На аудиозаписи слышно, как Юлия звонит воспитателю детсада Наталье Евгеньевне и просит уделить ей время:
— У меня у ребенка шлепок на попе от ладони. И расцарапанное лицо. Что такое случилось? Я в панике! У вас камеры есть, чтобы посмотреть, что случилось?
Я сейчас на улице. Мне не совсем удобно разговаривать. Меня не было полтора часа в садике. Камеры нет. Давайте я вам перезвоню и мы с вами поговорим. Я сама волнуюсь, -ответила Наталья Евгеньевна.

Директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что управление образования не имеет права проверять индивидуальных предпринимателей, открывающих детские группы по присмотру за детьми. Их контролируют другие надзорные органы. Управление работает в основном с подведомственными муниципальными учреждениями. В то же время и с частными, которые имеют лицензию и работают по государственным программам. В Бердске это «Кристаллик» и «Экология и диалектика».

— Если туда родители водят детей, то только по личной инициативе. Но они остаются в очереди на места в муниципальный детский сад, не уходят. Мы знаем, что частных детсадов в городе много — открывают группы в квартирах и частных домах. Но родители ведут туда детей на свой страх и риск, — считает Тузова.

Частные детские сады, как она выразилась, вызывают у нее беспокойство. При этом она не утверждает, что там плохо и предприниматели нарушают какие-то нормы.
— По-хорошему всем нужно серьезно задуматься над этой темой. И касается она не только Бердска. Во всех городах есть частные садики, неизвестные муниципалитету. Родители приходят на прием, я спрашиваю, куда ходят дети, рассказывают, какие условия созданы в частных детсадах. Не всегда все гладко. Некоторые хвалят. Им показывают, что происходит с детьми, чем их кормят, где спят. Разные бывают. Но я всегда говорю родителям, чтобы они внимательно относились к безопасности жизни и здоровья ребенка. Это самое главное, — высказалась начальник бердского УО.


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(1) Комментарий

  1. аноним

    На получил пацан,может за дело,что из этого драму разводить.Может потом родители только благодарны будут!

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