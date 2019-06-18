Резко сократилось число желающих получать высшее образование детей в России

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неужто прозрели???
А то практически 100% выупскников 11 классов прутся в ВУЗы
ну не надо столько людей с высшим образованием!!!!
3 12
Дело не только в этом. Сверху этого и добивались, для этого и ввели ЕГЭ и устраивают психологический прессинг детей. Дети смотрят на это и боятся идти в 10-11 класс, вот и уходят. А насчет вида образования-так работы все-равно нет. НИКАКОЙ. Разве что медики да учителя всегда нужны, но зарплата там сами знаете какая.
13 3
бред.
в любом нормальном обществе расклад примерно такой:
— 25% в ВУЗ (чтоб половина закончила)
— 50% в технари и прочие колледжи чтоб было кем инженерами и бригадирами работать
— остальные 25% на неквалифицированную работу, ибо природа так решила.
А ситуация, когда 10-20 лет назад всеми правдами и неправдами родители своих детей насильно в ВУЗы запихивали (в том числе платно) — это бред сивой кобылы!
2 11
А чего не запихивать в вузы то? Где заводы? Где производство? Где работать тем, кто заканчивает училище да техникум? Да и посмотрите, как нынче относятся к рабочей профессии. Нам сверху говорят, что мы нищеброды и неудачники. Это в советском союзе рабочий человек был в почете. А теперь все хотят чиновниками быть.
10 1
И не сравнивайте с заграницей. Там закончил любое учебное заведение и ты нужен, тебя берут и не смотрят на молодость и отсутствие опыта. А у нас? Сколько надо потопать, чтобы хоть какую-то работу найти.
9 0
Денег людям не хватает, уже детей заставляют работать http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/18/432188-vmesto-smartfonov-trud-podrostkov-podderzhivaet-83-rossiyan
Это огромное достижение власти!
Да и церковь внушает, что умным быть плохо.
„Когда народ глуп, им легко управлять.“ — Шан Ян.
13 10
«Умные нам не надобны. Надобны верные.» (с)
9 5
Уровень знаний очень снизился,дети не имеют мотивации к учёбе!
7 1