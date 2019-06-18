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Резко сократилось число желающих получать высшее образование детей в России

В 2010 году о планах детей поступить в вузы заявили 80 % родителей, в 2019 году — лишь 47%.

18.06.2019 Фото: pixabay 8 коммент.
 
Резко сократилось число желающих получать высшее образование детей в России

Меньше половины россиян заявили о намерении их детей поступить в вуз

Только 47 процентов россиян заявили, что их дети собираются поступать в вузы, еще чуть больше четверти — что они продолжат образование в колледжах и училищах. Об этом свидетельствует исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, которое есть распоряжении РИА Новости.
Работать сразу после школы планируют дети одного процента опрошенных, говорится в исследовании. Еще 19 процентов родителей сказали, что их дети еще не определились, а шесть процентов — затруднились ответить.
Как показал опрос, за последние девять лет число выпускников, намеревающихся получить высшее образование, значительно сократилось: в 2010 году о планах детей поступить в вузы заявили 80 процентов родителей. При этом выросла доля тех, кто собирается получить среднее среднее специальное образование — девять лет назад об этом говорили всего восемь процентов респондентов.
Опрос проводился с 20 мая по 12 июня в 299 населенных пунктах среди полутора тысяч родителей, дети которых заканчивают школу в этом году.

Источник: РИА Новости


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    неужто прозрели???
    А то практически 100% выупскников 11 классов прутся в ВУЗы %)
    ну не надо столько людей с высшим образованием!!!!

    Thumb up 3 Thumb down 12

    • Аноним

      Дело не только в этом. Сверху этого и добивались, для этого и ввели ЕГЭ и устраивают психологический прессинг детей. Дети смотрят на это и боятся идти в 10-11 класс, вот и уходят. А насчет вида образования-так работы все-равно нет. НИКАКОЙ. Разве что медики да учителя всегда нужны, но зарплата там сами знаете какая.

      Thumb up 13 Thumb down 3

      • Аноним

        бред.
        в любом нормальном обществе расклад примерно такой:
        — 25% в ВУЗ (чтоб половина закончила)
        — 50% в технари и прочие колледжи чтоб было кем инженерами и бригадирами работать
        — остальные 25% на неквалифицированную работу, ибо природа так решила.

        А ситуация, когда 10-20 лет назад всеми правдами и неправдами родители своих детей насильно в ВУЗы запихивали (в том числе платно) — это бред сивой кобылы!

        Thumb up 2 Thumb down 11

        • Аноним

          А чего не запихивать в вузы то? Где заводы? Где производство? Где работать тем, кто заканчивает училище да техникум? Да и посмотрите, как нынче относятся к рабочей профессии. Нам сверху говорят, что мы нищеброды и неудачники. Это в советском союзе рабочий человек был в почете. А теперь все хотят чиновниками быть.

          Thumb up 10 Thumb down 1

        • Аноним

          И не сравнивайте с заграницей. Там закончил любое учебное заведение и ты нужен, тебя берут и не смотрят на молодость и отсутствие опыта. А у нас? Сколько надо потопать, чтобы хоть какую-то работу найти.

          Thumb up 9 Thumb down 0

  2. Аноним

    Денег людям не хватает, уже детей заставляют работать http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/18/432188-vmesto-smartfonov-trud-podrostkov-podderzhivaet-83-rossiyan
    Это огромное достижение власти!
    Да и церковь внушает, что умным быть плохо.

    „Когда народ глуп, им легко управлять.“ — Шан Ян.

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