Убили в Испании девочку из России

Вскрытие показало, что обнаруженная мертвой в испанском городе Матаро девочка из России была убита, сообщает в понедельник газета La Vanguardia.

Ранее следствие исключило возможность суицида из-за характера ранений.

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.

По данным телеканала, мать несколько дней назад уехала в Россию. Женщина не могла связаться с детьми около 30 часов, после чего попросила друзей их проведать. Они и обнаружили тело девочки.

Источник: Интерфакс