Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде

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Даже в стране 3его мира — Египте президент, ушедший с поста отвечает за все свои поступки.
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…ага, включая шпионаж в пользу Катара. «Сильно» даже для стран т.н. третьего мира.
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