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Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде

Ранее суд приговорил Мурси к смертной казни, однако кассационный суд отменил этот приговор и отправил дело на повторное рассмотрение «из-за пробелов в доказательной базе».

18.06.2019 Фото: islamnews.ru 2 коммент.
 
Экс президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде

Отстраненный от власти в 2013 году президент Египта умер во время судебного заседания по делу о шпионаже

Скончался экс-президент Египта Мухаммед Мурси, сообщает интернет-портал издания «Аль-Ахрам».
Согласно данным газеты, отстраненный от власти в 2013 году президент Египта умер во время судебного заседания по делу о шпионаже.
Согласно данным «Аль-Ахрам», экс-президент попросил у судьи слово и после своей речи потерял сознание и скончался.
Мурси, который также был одним из лидеров организации «Братья-мусульмане»*, проходил по делу об организации массового бегства из тюрем и беспорядков во время событий «арабской весны» в начале 2011 года.
Ранее суд приговорил Мурси к смертной казни, однако кассационный суд отменил этот приговор и отправил дело на повторное рассмотрение «из-за пробелов в доказательной базе».
Мурси и еще 26 его ведущих сторонников обвиняли в организации штурма тюрем во время массовых беспорядков начала 2011 года, а также в убийствах и покушениях на убийство сотрудников МВД, охранявших тюрьмы. При этом предполагается, что они осуществляли этот план с привлечением иностранных исламистских организаций.
*Террористическая организация, запрещенная в России и Египте.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Даже в стране 3его мира — Египте президент, ушедший с поста отвечает за все свои поступки.

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