Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде

Скончался экс-президент Египта Мухаммед Мурси, сообщает интернет-портал издания «Аль-Ахрам».

Согласно данным газеты, отстраненный от власти в 2013 году президент Египта умер во время судебного заседания по делу о шпионаже.

Согласно данным «Аль-Ахрам», экс-президент попросил у судьи слово и после своей речи потерял сознание и скончался.

Мурси, который также был одним из лидеров организации «Братья-мусульмане»*, проходил по делу об организации массового бегства из тюрем и беспорядков во время событий «арабской весны» в начале 2011 года.

Ранее суд приговорил Мурси к смертной казни, однако кассационный суд отменил этот приговор и отправил дело на повторное рассмотрение «из-за пробелов в доказательной базе».

Мурси и еще 26 его ведущих сторонников обвиняли в организации штурма тюрем во время массовых беспорядков начала 2011 года, а также в убийствах и покушениях на убийство сотрудников МВД, охранявших тюрьмы. При этом предполагается, что они осуществляли этот план с привлечением иностранных исламистских организаций.

*Террористическая организация, запрещенная в России и Египте.

Источник: РИА Новости